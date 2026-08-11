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Wembanyama: "Bir maçta 100 sayı atabilirim"

San Antonio Spurs'ün süper yıldızı Victor Wembanyama, bir NBA maçında 100 sayı barajını aşabilecek kapasiteye sahip olduğuna inandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wembanyama: 'Bir maçta 100 sayı atabilirim'
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San Antonio Spurs'ün süper yıldızı Victor Wembanyama, bir NBA maçında 100 sayı barajını aşabilecek kapasiteye sahip olduğuna inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, NBA tarihinin en dikkat çekici bireysel skor performanslarından birine imza atabilecek yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

Fransız içerik üreticisi Rookicks ile yaptığı hızlı soru-cevap etkinliğinde Wembanyama'ya bir NBA maçında 100 sayıdan fazla atabileceğine inanıp inanmadığı soruldu.

Fransız yıldız, "Evet, katılıyorum. Atabilirim" yanıtını verdi.

Wembanyama'ya ayrıca ülkesi Fransa'dan hangi oyuncuyu San Antonio'ya getirmeyi en çok istediği de soruldu.

Wembanyama, "Aklıma ilk gelen isim Evan Fournier" ifadelerini kullandı.

Genç yıldız, kardeşi Oscar Wembanyama ile ileride aynı sahayı paylaşma ihtimaline de değindi.

Wembanyama, iki kardeşin birlikte forma giymesi için ilk fırsatın Fransa Milli Takımı'nda ortaya çıkabileceğini belirtti.

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