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Shaq: "LeBron, Lakers tarihinde partide ama sahnede değil"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James'in Los Angeles Lakers tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ancak yalnızca bir şampiyonluk kazanması nedeniyle kulübün en büyük efsaneleriyle aynı seviyede değerlendirilemeyeceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shaq: 'LeBron, Lakers tarihinde partide ama sahnede değil'
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LeBron James'in Los Angeles Lakers tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ancak yalnızca bir şampiyonluk kazanması nedeniyle kulübün en büyük efsaneleriyle aynı seviyede değerlendirilemeyeceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla James, Lakers'ta geçirdiği sekiz sezonda bir NBA şampiyonluğu kazanırken, kulüp tarihinin önde gelen yıldızları Los Angeles formasıyla birden fazla kez zirveye çıktı.

O'Neal, "LeBron açısından iyi olan şey, bir şampiyonluk kazanmış olması. Ama biliyorsunuz ki; Kareem'in 6, Magic'in 5, Kobe'nin 5, benim 4, Rambis'in 3 şampiyonluğum var. Yani LeBron partide ama sahnede değil" dedi.

James, 2018 yılında Lakers'a katıldı ve 2020'de kulüp tarihinin 17'nci NBA şampiyonluğunun kazanılmasında başrol oynadı. Los Angeles'taki ikinci sezonunda gelen bu şampiyonluk öncesinde James, normal sezonda çıktığı 67 maçta 25,3 sayı, 7,8 ribaund ve 10,2 asist ortalamaları yakaladı. Ardından Orlando fanusunda oynanan playofflarda Lakers'ı şampiyonluğa taşıdı.

James, Lakers'taki döneminde kadroda yaşanan önemli değişikliklere rağmen bireysel performansını uzun süre üst düzeyde tutmayı başardı. 2018-19 sezonundan 2024-25 sezonuna kadar her yıl en az 24,4 sayı ortalaması yakalayan James, 2021-22 sezonunda çıktığı 56 maçta 30,3 sayı, 8,2 ribaund ve 6,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

James, 40'lı yaşlarına girdikten sonra da yüksek seviyede üretkenlik göstermeyi sürdürdü. 2024-25 sezonunda 40 yaşındayken yüzde 51,3 saha içi isabet oranıyla 24,4 sayı, 7,8 ribaund ve 8,2 asist ortalamaları yakaladı. 2025-26 sezonunda ise 60 maçta 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları kaydetti.

2025-26 sezonu, James'in Lakers formasıyla geçirdiği son sezon oldu. Los Angeles, normal sezonu 53-29'luk dereceyle Batı Konferansı'nın dördüncü sırasında tamamladı ancak playoffların ikinci turunda Oklahoma City Thunder'a 4-0'lık seriyle elendi.

James, Lakers'taki sekiz sezonluk dönemini bir NBA şampiyonluğu, üç kez All-NBA birinci takım, iki kez All-NBA üçüncü takım ve sekiz All-Star seçimiyle tamamladı.

LeBron'un NBA kariyerinin genelinde ise dört şampiyonluk, dört normal sezon MVP ödülü ve dört Finaller MVP ödülü bulunuyor.

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