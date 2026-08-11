Salah'ın Trabzonspor videosuna büyük ilgi: Milyonlarca kez izlendi

Trabzonspor Kulübü'nün Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferini duyurmak için hazırladığı tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Araklı ve Sürmene ilçelerinde çekilen videoda Salah ile yöre halkı bir araya geldi. "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" ifadesiyle paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
YÖRESEL SOFRAYA KONUK OLDU
Videoda Hatice Akbaş'ın rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun ardından futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.
Salah, kuymak, karalahana sarması, mavi yemiş, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin bulunduğu sofraya konuk oldu. Tanıtım filminde bölge insanının misafirperverliğine de vurgu yapıldı.
"KENDİ OĞLUM GİBİ HİSSETTİM"
Videoda rol alan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada daha önce Trabzon'da çekilen çeşitli dizilerde de rol aldığını söyledi.
Salah ile aynı masada oturacağını hiç düşünmediğini belirten Akbaş, "Kendi oğlum gibi hissettim. Çok sevindik." dedi.
Salah'ın transferini öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını anlatan Akbaş, "Çok başka bir duygu. Anlatılmaz yani öyle bir duygu benim için." ifadelerini kullandı.
Çekim günü Salah'ın videoda yer alacağını öğrendiğini söyleyen Akbaş, kuymak, sarma ve turşu kavurması gibi yöresel yemekler hazırladıklarını belirtti. Salah'ın kendisine imzalı forma sözü verdiğini de ifade etti.
SALAH VE EŞİNİ EVİNDE AĞIRLAMAK İSTİYOR
Trabzonspor'dan şampiyonluk beklediğini belirten Akbaş, Salah'ı eşiyle birlikte evinde ağırlamak istediğini söyledi.
Akbaş, videonun yayımlanmasının ardından çok sayıda telefon aldığını belirterek, "Oğlum gibi sarıldım ona, sevdim. Çoğu akrabam, 'Biz de ağladık, nasıl bir oyundu bu? Muhammed Salah ile nasıl çekebildin?' dedi. Herkes ağladı, çok şaşırdılar. O mutluluğu yaşıyorum." diye konuştu.
Salah'ın hazırlanan yemekleri beğendiğini ifade eden Akbaş, milli futbolcuyla yeniden görüşmek istediğini ve Trabzonspor'un maçına da gideceğini söyledi.
"TRABZON'UMUZA CAN GETİRDİ, KAN GETİRDİ"
Tanıtım filminde rol alan Erkan Yüce de Salah ile birlikte çekim yapmanın kariyeri açısından önemli olduğunu belirtti.
Trabzonspor'dan teklif aldığında çekimlere katıldığını anlatan Yüce, "Muhammed Salah ile orada birlikte olmak, onu yakinen tanımak bizim için de ayrı bir gurur vesilesi oldu. Netice itibarıyla İngiltere Premier Ligi'nin en iyi futbolcusu ünvanını almış bir futbolcu. Trabzon'umuza can getirdi, kan getirdi." ifadelerini kullandı.
Videonun ardından çevresindeki bazı kişilerin kendisine görüntülerin yapay zeka olup olmadığını sorduğunu belirten Yüce, çekimlerin tamamen gerçek olduğunu söyledi.
Salah'ın Karadeniz yemeklerini tatmak istediğini anlatan Yüce, futbolcuyla çekimler sırasında samimi bir ortam oluştuğunu ifade etti.
ZİYARETÇİLERDEN DE VİDEOYA İLGİ
İzmir'den ailesiyle Trabzon'a gelen Ayşe Tuğçe Durmaz da tanıtım filmini izlediğini ve Hatice Akbaş'ı videodan tanıdığını söyledi.
Durmaz, "Galatasaraylıyız ama Trabzonspor da takibimizde. Geldiğini takip ediyordum, reklamı da izlemiştim. Reklam güzel. Buranın her şeyini içeriyordu, bir transfer için güzel bir reklamdı." dedi.
Trabzonspor taraftarı Durdu Kartal ise Salah'ın transferinin ardından Trabzon'u ziyaret etme isteğinin arttığını belirterek, çocukluğundan beri hayalini kurduğu Trabzonspor stadını ve futbolcuları görmek için kente geldiğini ifade etti.
YÖRESEL SOFRAYA KONUK OLDU
Videoda Hatice Akbaş'ın rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun ardından futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.
Salah, kuymak, karalahana sarması, mavi yemiş, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin bulunduğu sofraya konuk oldu. Tanıtım filminde bölge insanının misafirperverliğine de vurgu yapıldı.
"KENDİ OĞLUM GİBİ HİSSETTİM"
Videoda rol alan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada daha önce Trabzon'da çekilen çeşitli dizilerde de rol aldığını söyledi.
Salah ile aynı masada oturacağını hiç düşünmediğini belirten Akbaş, "Kendi oğlum gibi hissettim. Çok sevindik." dedi.
Salah'ın transferini öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını anlatan Akbaş, "Çok başka bir duygu. Anlatılmaz yani öyle bir duygu benim için." ifadelerini kullandı.
Çekim günü Salah'ın videoda yer alacağını öğrendiğini söyleyen Akbaş, kuymak, sarma ve turşu kavurması gibi yöresel yemekler hazırladıklarını belirtti. Salah'ın kendisine imzalı forma sözü verdiğini de ifade etti.
SALAH VE EŞİNİ EVİNDE AĞIRLAMAK İSTİYOR
Trabzonspor'dan şampiyonluk beklediğini belirten Akbaş, Salah'ı eşiyle birlikte evinde ağırlamak istediğini söyledi.
Akbaş, videonun yayımlanmasının ardından çok sayıda telefon aldığını belirterek, "Oğlum gibi sarıldım ona, sevdim. Çoğu akrabam, 'Biz de ağladık, nasıl bir oyundu bu? Muhammed Salah ile nasıl çekebildin?' dedi. Herkes ağladı, çok şaşırdılar. O mutluluğu yaşıyorum." diye konuştu.
Salah'ın hazırlanan yemekleri beğendiğini ifade eden Akbaş, milli futbolcuyla yeniden görüşmek istediğini ve Trabzonspor'un maçına da gideceğini söyledi.
"TRABZON'UMUZA CAN GETİRDİ, KAN GETİRDİ"
Tanıtım filminde rol alan Erkan Yüce de Salah ile birlikte çekim yapmanın kariyeri açısından önemli olduğunu belirtti.
Trabzonspor'dan teklif aldığında çekimlere katıldığını anlatan Yüce, "Muhammed Salah ile orada birlikte olmak, onu yakinen tanımak bizim için de ayrı bir gurur vesilesi oldu. Netice itibarıyla İngiltere Premier Ligi'nin en iyi futbolcusu ünvanını almış bir futbolcu. Trabzon'umuza can getirdi, kan getirdi." ifadelerini kullandı.
Videonun ardından çevresindeki bazı kişilerin kendisine görüntülerin yapay zeka olup olmadığını sorduğunu belirten Yüce, çekimlerin tamamen gerçek olduğunu söyledi.
Salah'ın Karadeniz yemeklerini tatmak istediğini anlatan Yüce, futbolcuyla çekimler sırasında samimi bir ortam oluştuğunu ifade etti.
ZİYARETÇİLERDEN DE VİDEOYA İLGİ
İzmir'den ailesiyle Trabzon'a gelen Ayşe Tuğçe Durmaz da tanıtım filmini izlediğini ve Hatice Akbaş'ı videodan tanıdığını söyledi.
Durmaz, "Galatasaraylıyız ama Trabzonspor da takibimizde. Geldiğini takip ediyordum, reklamı da izlemiştim. Reklam güzel. Buranın her şeyini içeriyordu, bir transfer için güzel bir reklamdı." dedi.
Trabzonspor taraftarı Durdu Kartal ise Salah'ın transferinin ardından Trabzon'u ziyaret etme isteğinin arttığını belirterek, çocukluğundan beri hayalini kurduğu Trabzonspor stadını ve futbolcuları görmek için kente geldiğini ifade etti.