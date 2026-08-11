Fenerbahçe'den geldi! Şimdi gönderiliyor...

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TUSDER'DEN KOMBİNE ÇAĞRISI

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası'ndaki 12 günlük kampını sürdüren Karşıyaka'da, takımda fazla süre alamayıp talipleri de olan 3 futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi.Karşıyaka yönetimi, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının iç saha maçlarında geçerli olan sezonluk kombine biletleri aynı gün satışa çıkarırken, başkan Yiğit Tusder taraftara çağrıda bulundu. Tusder, yeşil-kırmızılı camiadan kombine kampanyasına destek vermelerini isteyerek, 'Kombineleri hem alın hem de aldırın' mesajını verdi. Yiğit Tusder, "Hep birlikte bir savaştayız. Sadece futbol, sadece basketbol değil. Karşıyaka SK armasının olduğu, sancağının dalgalandığı her yerde savaşıyoruz, savaşacağız. Bu arma için bağırdık, bu renkler için savaştık, iyi günde kötü günde hiç vazgeçmedik. Şimdi sıra yine tribünde. Hep beraber, hep birlikte. Bu savaşın en önemli desteklerinden biri de kombineler. Alın, aldırın. Hayatta kalmak için her nefese ihtiyacımız var. Karşıyaka, tribünde başlar. Karşıyaka, seninle yaşar" ifadelerini kullandı.