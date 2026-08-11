11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Fenerbahçe'den geldi! Şimdi gönderiliyor...

Karşıyaka'da, takımda fazla süre alamayıp talipleri de olan 3 futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 16:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe'den geldi! Şimdi gönderiliyor...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası'ndaki 12 günlük kampını sürdüren Karşıyaka'da, takımda fazla süre alamayıp talipleri de olan 3 futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi.

Yeşil-kırmızılılarda orta saha oyuncuları Samet Seymen Sargın ve Yusuf Gassam Karasu'nun yanı sıra kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz takım arıyor. Genç futbolculara 10 gün izin verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon Fenerbahçe'nin U19 takımından transfer edilen 19 yaşındaki Samet, 22 maçta Karşıyaka forması giyerek 3 asist yaptı. Geçen sezon ara transferde amatörden transfer edilen 23 yaşındaki Yusuf ve Hüseyin ise fazla süre alamadı.

TUSDER'DEN KOMBİNE ÇAĞRISI

Karşıyaka yönetimi, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının iç saha maçlarında geçerli olan sezonluk kombine biletleri aynı gün satışa çıkarırken, başkan Yiğit Tusder taraftara çağrıda bulundu. Tusder, yeşil-kırmızılı camiadan kombine kampanyasına destek vermelerini isteyerek, 'Kombineleri hem alın hem de aldırın' mesajını verdi. Yiğit Tusder, "Hep birlikte bir savaştayız. Sadece futbol, sadece basketbol değil. Karşıyaka SK armasının olduğu, sancağının dalgalandığı her yerde savaşıyoruz, savaşacağız. Bu arma için bağırdık, bu renkler için savaştık, iyi günde kötü günde hiç vazgeçmedik. Şimdi sıra yine tribünde. Hep beraber, hep birlikte. Bu savaşın en önemli desteklerinden biri de kombineler. Alın, aldırın. Hayatta kalmak için her nefese ihtiyacımız var. Karşıyaka, tribünde başlar. Karşıyaka, seninle yaşar" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.