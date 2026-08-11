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Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 16:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımlanan başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verildi: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin cenazesi, yarın İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; Abdullah Avcı'ya, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

 

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