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Galatasaray'ın ilgilendiği Chermiti'nin çapraz bağı koptu!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Youssef Chermiti'den kötü haber geldi. Rangers, 22 yaşındaki Portekizli forvetin ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın ilgilendiği Chermiti'nin çapraz bağı koptu!
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Galatasaray'ın genç santrfor adayları arasında yer aldığı belirtilen Youssef Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı Hibernian maçında sakatlandı.

RANGERS ÖN ÇAPRAZ BAĞLARININ KOPTUĞUNU AÇIKLADI

Rangers, Portekizli forvetin ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Chermiti, 36. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle sahayı terk etti.

22 yaşındaki futbolcunun yerine Naderi oyuna dahil oldu.

RANGERS'TA 15 GOL

Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın transfer listesindeki genç santrfor adaylarından biri olarak gösteriliyordu.

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