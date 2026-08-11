Galatasaray'ın ilgilendiği Chermiti'nin çapraz bağı koptu!

Galatasaray'ın genç santrfor adayları arasında yer aldığı belirtilen Youssef Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı Hibernian maçında sakatlandı.
RANGERS ÖN ÇAPRAZ BAĞLARININ KOPTUĞUNU AÇIKLADI
Rangers, Portekizli forvetin ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Chermiti, 36. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle sahayı terk etti.
22 yaşındaki futbolcunun yerine Naderi oyuna dahil oldu.
RANGERS'TA 15 GOL
Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın transfer listesindeki genç santrfor adaylarından biri olarak gösteriliyordu.
RANGERS ÖN ÇAPRAZ BAĞLARININ KOPTUĞUNU AÇIKLADI
Rangers, Portekizli forvetin ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Chermiti, 36. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle sahayı terk etti.
22 yaşındaki futbolcunun yerine Naderi oyuna dahil oldu.
RANGERS'TA 15 GOL
Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın transfer listesindeki genç santrfor adaylarından biri olarak gösteriliyordu.