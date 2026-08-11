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Beşiktaş'tan sağ kanat atağı: Mohamed Ali Cho

Beşiktaş, 22 yaşındaki Fransız sağ kanat Mohamed-Ali Cho için kulübü Nice'e 15 milyon euroluk teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 16:36 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 16:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan sağ kanat atağı: Mohamed Ali Cho
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Beşiktaş, transfer çalışmalarında sağ kanat bölgesi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, OGC Nice forması giyen Mohamed-Ali Cho için resmi teklif yaptığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için Nice'in kapısını 15 milyon euroluk teklifle çaldı.

Sağ kanat transferinde 23 yaş altı kontenjanına uygun bir isim arayan siyah-beyazlıların, Cho'yu listenin önemli adaylarından biri olarak belirlediği aktarıldı.

HULL CITY TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Mohamed-Ali Cho'nun daha önce 20 milyon euro karşılığında Hull City'ye transfer olması bekleniyordu. Ancak İngiliz ekibi, art arda yaşanan sakatlıkların ardından transfer bütçesini farklı bölgelere yönlendirme kararı aldı ve Fransız futbolcunun transferinden vazgeçti.

Beşiktaş'ın ise Cho transferini sonuçlandırmak için Nice ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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