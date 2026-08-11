Beşiktaş'tan sağ kanat atağı: Mohamed Ali Cho

Beşiktaş, transfer çalışmalarında sağ kanat bölgesi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, OGC Nice forması giyen Mohamed-Ali Cho için resmi teklif yaptığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için Nice'in kapısını 15 milyon euroluk teklifle çaldı.
Sağ kanat transferinde 23 yaş altı kontenjanına uygun bir isim arayan siyah-beyazlıların, Cho'yu listenin önemli adaylarından biri olarak belirlediği aktarıldı.
HULL CITY TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU
Mohamed-Ali Cho'nun daha önce 20 milyon euro karşılığında Hull City'ye transfer olması bekleniyordu. Ancak İngiliz ekibi, art arda yaşanan sakatlıkların ardından transfer bütçesini farklı bölgelere yönlendirme kararı aldı ve Fransız futbolcunun transferinden vazgeçti.
Beşiktaş'ın ise Cho transferini sonuçlandırmak için Nice ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için Nice'in kapısını 15 milyon euroluk teklifle çaldı.
Sağ kanat transferinde 23 yaş altı kontenjanına uygun bir isim arayan siyah-beyazlıların, Cho'yu listenin önemli adaylarından biri olarak belirlediği aktarıldı.
HULL CITY TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU
Mohamed-Ali Cho'nun daha önce 20 milyon euro karşılığında Hull City'ye transfer olması bekleniyordu. Ancak İngiliz ekibi, art arda yaşanan sakatlıkların ardından transfer bütçesini farklı bölgelere yönlendirme kararı aldı ve Fransız futbolcunun transferinden vazgeçti.
Beşiktaş'ın ise Cho transferini sonuçlandırmak için Nice ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.