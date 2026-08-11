Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası: Şampiyonlar Ankara'da belli olacak

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da sahibini bulacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2026 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 25-26 Ağustos tarihlerinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek.
Organizasyonun ana sponsoru ise Ziraat Bankası oldu.
TOPLAM 8 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde 4'er olmak üzere toplam 8 takım mücadele edecek.
Yarı final karşılaşmaları 25 Ağustos Salı günü oynanacak. Kadınlar ve erkeklerde kupaların sahiplerini bulacağı final müsabakaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
YARI FİNAL PROGRAMI
Kadınlar yarı finalinde saat 12.00'de Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor karşılaşacak. Saat 14.15'te ise Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor mücadele edecek.
Erkekler yarı finalinde saat 16.30'da Beşiktaş ile İstanbul Gençlik, saat 18.45'te ise Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.
FİNALLER 26 AĞUSTOS'TA
Kadınlar finali 26 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak.
Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali ise aynı gün saat 18.00'de başlayacak.
Organizasyonun ana sponsoru ise Ziraat Bankası oldu.
TOPLAM 8 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde 4'er olmak üzere toplam 8 takım mücadele edecek.
Yarı final karşılaşmaları 25 Ağustos Salı günü oynanacak. Kadınlar ve erkeklerde kupaların sahiplerini bulacağı final müsabakaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
YARI FİNAL PROGRAMI
Kadınlar yarı finalinde saat 12.00'de Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor karşılaşacak. Saat 14.15'te ise Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor mücadele edecek.
Erkekler yarı finalinde saat 16.30'da Beşiktaş ile İstanbul Gençlik, saat 18.45'te ise Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.
FİNALLER 26 AĞUSTOS'TA
Kadınlar finali 26 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak.
Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali ise aynı gün saat 18.00'de başlayacak.