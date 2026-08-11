11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası: Şampiyonlar Ankara'da belli olacak

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, 25-26 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Kadınlar ve erkeklerde toplam 8 takımın mücadele edeceği organizasyonda kupalar 26 Ağustos'ta sahiplerini bulacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 16:06
Haber: AA
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası: Şampiyonlar Ankara'da belli olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da sahibini bulacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2026 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 25-26 Ağustos tarihlerinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenecek.

Organizasyonun ana sponsoru ise Ziraat Bankası oldu.

TOPLAM 8 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde 4'er olmak üzere toplam 8 takım mücadele edecek.

Yarı final karşılaşmaları 25 Ağustos Salı günü oynanacak. Kadınlar ve erkeklerde kupaların sahiplerini bulacağı final müsabakaları ise 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

YARI FİNAL PROGRAMI

Kadınlar yarı finalinde saat 12.00'de Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor karşılaşacak. Saat 14.15'te ise Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyespor mücadele edecek.

Erkekler yarı finalinde saat 16.30'da Beşiktaş ile İstanbul Gençlik, saat 18.45'te ise Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

FİNALLER 26 AĞUSTOS'TA

Kadınlar finali 26 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak.

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali ise aynı gün saat 18.00'de başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.