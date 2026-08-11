Nottingham Forest, Ousmane Diomande'yi kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, savunma hattını Ousmane Diomande ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz temsilcisi Sporting'de forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Diomande, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tarihi bir kulüp ve böyle bir kulübe katılmak beni motive ediyor. Bu sezon çok güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
SPORTING İLE İKİ ŞAMPİYONLUK
Ousmane Diomande, Sporting formasıyla 132 karşılaşmada görev yaptı.
Fildişi Sahilli savunmacı, Portekiz ekibiyle 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Diomande, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tarihi bir kulüp ve böyle bir kulübe katılmak beni motive ediyor. Bu sezon çok güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
SPORTING İLE İKİ ŞAMPİYONLUK
Ousmane Diomande, Sporting formasıyla 132 karşılaşmada görev yaptı.
Fildişi Sahilli savunmacı, Portekiz ekibiyle 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.