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Nottingham Forest, Ousmane Diomande'yi kadrosuna kattı!

Nottingham Forest, Sporting forması giyen Fildişi Sahilli savunmacı Ousmane Diomande'yi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 15:43 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 15:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Nottingham Forest, Ousmane Diomande'yi kadrosuna kattı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, savunma hattını Ousmane Diomande ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz temsilcisi Sporting'de forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Diomande, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tarihi bir kulüp ve böyle bir kulübe katılmak beni motive ediyor. Bu sezon çok güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SPORTING İLE İKİ ŞAMPİYONLUK

Ousmane Diomande, Sporting formasıyla 132 karşılaşmada görev yaptı.

Fildişi Sahilli savunmacı, Portekiz ekibiyle 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.

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