11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday: Vanja Milinkovic Savic

Fenerbahçe, Ederson'un geleceği belirsizliğini korurken Napoli'nin Sırp kalecisi Vanja Milinkovic Savic'in şartlarını araştırıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 11:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz aday: Vanja Milinkovic Savic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Ederson'un takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren sarı-lacivertlilerin, Napoli forması giyen Vanja Milinkovic Savic'in durumunu araştırdığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAVIC İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki Sırp kalecinin transfer şartları hakkında bilgi aldı. İspanya doğumlu deneyimli file bekçisinin Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Savic, kariyerinde Serie A'da 173 karşılaşmada görev yaptı.

EDERSON'UN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Fenerbahçe'de Mert Günok ve Tarık Çetin'in performansları da yakından takip edilirken, Ederson'un yüksek maliyeti nedeniyle ayrılması halinde mevcut yerli kalecilerle devam edilmesi seçeneğinin de değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle yabancı kaleci transferinin şu aşamada öncelikli olmadığı, Ederson'un geleceğinin karar sürecinde belirleyici olacağı aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.