Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Ederson'un takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren sarı-lacivertlilerin, Napoli forması giyen Vanja Milinkovic Savic'in durumunu araştırdığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAVIC İÇİN NABIZ YOKLANIYOR
Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki Sırp kalecinin transfer şartları hakkında bilgi aldı. İspanya doğumlu deneyimli file bekçisinin Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Savic, kariyerinde Serie A'da 173 karşılaşmada görev yaptı.
EDERSON'UN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK
Fenerbahçe'de Mert Günok ve Tarık Çetin'in performansları da yakından takip edilirken, Ederson'un yüksek maliyeti nedeniyle ayrılması halinde mevcut yerli kalecilerle devam edilmesi seçeneğinin de değerlendirildiği belirtildi.
Bu nedenle yabancı kaleci transferinin şu aşamada öncelikli olmadığı, Ederson'un geleceğinin karar sürecinde belirleyici olacağı aktarıldı.
Ederson'un takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren sarı-lacivertlilerin, Napoli forması giyen Vanja Milinkovic Savic'in durumunu araştırdığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAVIC İÇİN NABIZ YOKLANIYOR
Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki Sırp kalecinin transfer şartları hakkında bilgi aldı. İspanya doğumlu deneyimli file bekçisinin Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Savic, kariyerinde Serie A'da 173 karşılaşmada görev yaptı.
EDERSON'UN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK
Fenerbahçe'de Mert Günok ve Tarık Çetin'in performansları da yakından takip edilirken, Ederson'un yüksek maliyeti nedeniyle ayrılması halinde mevcut yerli kalecilerle devam edilmesi seçeneğinin de değerlendirildiği belirtildi.
Bu nedenle yabancı kaleci transferinin şu aşamada öncelikli olmadığı, Ederson'un geleceğinin karar sürecinde belirleyici olacağı aktarıldı.