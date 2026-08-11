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Galatasaray, Çorum FK karşısında savunmada kararsız

Galatasaray'da Çorumspor ile oynanacak ligin ilk maçı öncesinde savunma hattının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 11:52
Haber: Takvim
Galatasaray, Çorum FK karşısında savunmada kararsız
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Galatasaray, Çorumspor ile oynayacağı ligin ilk maçı öncesinde savunma hattında belirsizlik yaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya forması giyen Davinson Sanchez, turnuvanın ardından tatile çıkması nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemedi.

SANCHEZ İÇİN İLK 11 İHTİMALİ DÜŞÜK

Takımla birlikte antrenmanlara katılan Davinson Sanchez'in cuma günü oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde teknik direktör Okan Buruk'un savunma hattında farklı seçeneklere yönelmesi bekleniyor.

ABDÜLKERİM'İN YANINA ÜÇ ADAY

Okan Buruk'un, Abdülkerim'in yanında Lemina, Kaan veya Arda'dan birini görevlendirebileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Çorumspor karşısına çıkacağı savunma hattının maç öncesinde netleşmesi bekleniyor.

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