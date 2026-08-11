11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Göztepe Owen Wijndal için harekete geçti

Göztepe, sol bek transferinde Ajax forması giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 12:21
Göztepe Owen Wijndal için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Göztepe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını sol bek bölgesine çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Ajax forması giyen 26 yaşındaki Owen Wijndal'ı transfer listesine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla STOILOV DA KADROSUNDA İSTİYOR

Yeni Asır'ın haberine göre teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadrosunda görmek istediği Wijndal'ın, sportif direktör Ivan Mance'nin transfer listesinde de uzun süredir yer aldığı belirtildi.

Sol bek bölgesindeki alternatiflerini artırmak isteyen Göztepe yönetiminin, önümüzdeki günlerde Ajax ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Tarafların oyuncunun transfer şartlarını masaya yatıracağı ve anlaşma zemini arayacak.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI

Göztepe'nin transferdeki öncelikli planının Wijndal'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu belirtildi.

Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcunun geleceği konusunda kulübünün vereceği kararın transferin seyrini belirleyeceği aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun sezon içerisindeki performansını görerek gelecek yaz bonservisini alma seçeneğini değerlendirmek istediği ifade edildi.

AJAX'TA 43 MAÇA ÇIKTI

Owen Wijndal, Ajax formasıyla 43 karşılaşmada görev yaptı ve 3 gol kaydetti. AZ Alkmaar altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax'ın yanı sıra Hollanda Milli Takımı formasını da giydi.

Göztepe'de transfer çalışmalarının yalnızca sol bek bölgesiyle sınırlı kalmayacağı, Stoilov'un raporu doğrultusunda kadrodaki diğer eksik bölgeler için de alternatif isimlerin değerlendirildiği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.