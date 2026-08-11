Göztepe Owen Wijndal için harekete geçti

Göztepe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını sol bek bölgesine çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Ajax forması giyen 26 yaşındaki Owen Wijndal'ı transfer listesine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE STOILOV DA KADROSUNDA İSTİYOR
Yeni Asır'ın haberine göre teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadrosunda görmek istediği Wijndal'ın, sportif direktör Ivan Mance'nin transfer listesinde de uzun süredir yer aldığı belirtildi.
Sol bek bölgesindeki alternatiflerini artırmak isteyen Göztepe yönetiminin, önümüzdeki günlerde Ajax ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Tarafların oyuncunun transfer şartlarını masaya yatıracağı ve anlaşma zemini arayacak.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
Göztepe'nin transferdeki öncelikli planının Wijndal'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu belirtildi.
Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcunun geleceği konusunda kulübünün vereceği kararın transferin seyrini belirleyeceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun sezon içerisindeki performansını görerek gelecek yaz bonservisini alma seçeneğini değerlendirmek istediği ifade edildi.
AJAX'TA 43 MAÇA ÇIKTI
Owen Wijndal, Ajax formasıyla 43 karşılaşmada görev yaptı ve 3 gol kaydetti. AZ Alkmaar altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax'ın yanı sıra Hollanda Milli Takımı formasını da giydi.
Göztepe'de transfer çalışmalarının yalnızca sol bek bölgesiyle sınırlı kalmayacağı, Stoilov'un raporu doğrultusunda kadrodaki diğer eksik bölgeler için de alternatif isimlerin değerlendirildiği belirtildi.
Yeni Asır'ın haberine göre teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadrosunda görmek istediği Wijndal'ın, sportif direktör Ivan Mance'nin transfer listesinde de uzun süredir yer aldığı belirtildi.
Sol bek bölgesindeki alternatiflerini artırmak isteyen Göztepe yönetiminin, önümüzdeki günlerde Ajax ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Tarafların oyuncunun transfer şartlarını masaya yatıracağı ve anlaşma zemini arayacak.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
Göztepe'nin transferdeki öncelikli planının Wijndal'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu belirtildi.
Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcunun geleceği konusunda kulübünün vereceği kararın transferin seyrini belirleyeceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun sezon içerisindeki performansını görerek gelecek yaz bonservisini alma seçeneğini değerlendirmek istediği ifade edildi.
AJAX'TA 43 MAÇA ÇIKTI
Owen Wijndal, Ajax formasıyla 43 karşılaşmada görev yaptı ve 3 gol kaydetti. AZ Alkmaar altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax'ın yanı sıra Hollanda Milli Takımı formasını da giydi.
Göztepe'de transfer çalışmalarının yalnızca sol bek bölgesiyle sınırlı kalmayacağı, Stoilov'un raporu doğrultusunda kadrodaki diğer eksik bölgeler için de alternatif isimlerin değerlendirildiği belirtildi.