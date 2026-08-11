Beşiktaş'ta rota yeniden Bakayoko'ya döndü!

Beşiktaş'ta kanat transferi için Johan Bakayoko ismi yeniden gündeme geldi.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Muhammed Salah transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu ve kulübü RB Leipzig ile yeniden iletişime geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU
2030 yılına kadar Leipzig ile sözleşmesi bulunan Bakayoko için kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir teklif yapılmasının gündemde olduğu aktarıldı.
Beşiktaş'ın daha önce de gündemine aldığı Belçikalı kanat oyuncusu, 2025 yazında PSV Eindhoven'dan Leipzig'e transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON 3 GOL ATTI
Bakayoko, Leipzig formasıyla 2025-2026 sezonunda 22 resmi maçta 3 gol kaydetti. Bundesliga'da 20 maçta 2 gol atan genç futbolcu, Almanya Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol kaydetti.
23 yaşındaki Bakayoko, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Muhammed Salah transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu ve kulübü RB Leipzig ile yeniden iletişime geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU
2030 yılına kadar Leipzig ile sözleşmesi bulunan Bakayoko için kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir teklif yapılmasının gündemde olduğu aktarıldı.
Beşiktaş'ın daha önce de gündemine aldığı Belçikalı kanat oyuncusu, 2025 yazında PSV Eindhoven'dan Leipzig'e transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON 3 GOL ATTI
Bakayoko, Leipzig formasıyla 2025-2026 sezonunda 22 resmi maçta 3 gol kaydetti. Bundesliga'da 20 maçta 2 gol atan genç futbolcu, Almanya Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol kaydetti.
23 yaşındaki Bakayoko, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyiyor.