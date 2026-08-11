Fenerbahçe'den savunmaya yerli takviye hamlesi!

Kadrosunda yerli takviyesine önem veren Fenerbahçe, stoper hattı için listesini belirledi. Sarı-lacivertliler, 10+4'lük yabancı kontenjanını da göz önünde bulundurarak savunmaya yerli isimleri katmak istiyor.
HEDEFTE 2 YERLİ İSİM VAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kadrosunda yerli takviyesine önem veren Fenerbahçe, stoper hattı için listesini belirledi. Sarı-lacivertliler, 10+4'lük yabancı kontenjanını da göz önünde bulundurarak savunmaya yerli isimleri katmak istiyor. Stoper için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ listede ilk sıralarda geliyor. 22 yaşındaki Ümit Akdağ'ın Alanyaspor'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç savunmacının Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Konyaspor'un takım kaptanı Adil Demirbağ'ın kontratı da Haziran 2027'de bitiyor.
Konyaspor, Adil için gelen teklifleri değerlendirecek.
HEDEFTE 2 YERLİ İSİM VAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kadrosunda yerli takviyesine önem veren Fenerbahçe, stoper hattı için listesini belirledi. Sarı-lacivertliler, 10+4'lük yabancı kontenjanını da göz önünde bulundurarak savunmaya yerli isimleri katmak istiyor. Stoper için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ listede ilk sıralarda geliyor. 22 yaşındaki Ümit Akdağ'ın Alanyaspor'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç savunmacının Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Konyaspor'un takım kaptanı Adil Demirbağ'ın kontratı da Haziran 2027'de bitiyor.
Konyaspor, Adil için gelen teklifleri değerlendirecek.