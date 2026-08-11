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Fenerbahçe'den savunmaya yerli takviye hamlesi!

Fenerbahçe, stoper bölgesi için Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ'ı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 08:36
Haber: Sabah
Fenerbahçe'den savunmaya yerli takviye hamlesi!
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Kadrosunda yerli takviyesine önem veren Fenerbahçe, stoper hattı için listesini belirledi. Sarı-lacivertliler, 10+4'lük yabancı kontenjanını da göz önünde bulundurarak savunmaya yerli isimleri katmak istiyor.

HEDEFTE 2 YERLİ İSİM VAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadrosunda yerli takviyesine önem veren Fenerbahçe, stoper hattı için listesini belirledi. Sarı-lacivertliler, 10+4'lük yabancı kontenjanını da göz önünde bulundurarak savunmaya yerli isimleri katmak istiyor. Stoper için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ listede ilk sıralarda geliyor. 22 yaşındaki Ümit Akdağ'ın Alanyaspor'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç savunmacının Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Konyaspor'un takım kaptanı Adil Demirbağ'ın kontratı da Haziran 2027'de bitiyor.

Konyaspor, Adil için gelen teklifleri değerlendirecek.

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