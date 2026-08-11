Gözaltı kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsüne Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından kamuoyuna açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELİNMİŞTİR"
Sarı-lacivertli kulüp, 11 yıl sonra saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devlet tarafından atılan adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Fenerbahçe, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilgili kamu kurumları, Cumhuriyet savcıları, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.
"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUZ"
Fenerbahçe, devletin adaletin tecellisi için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, saldırının tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılacağına inandığını açıkladı.
Kulüp ayrıca, 4 Nisan 2015'teki saldırının yanı sıra kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden Fenerbahçelileri hedef alan 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de ortadan kaldırılmasını ve akıbetinin aydınlatılmasını istedi.
Fenerbahçe, saldırıların faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vermesini beklediklerini ifade etti.
Sarı-lacivertli kulüp, 11 yıl sonra saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devlet tarafından atılan adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Fenerbahçe, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilgili kamu kurumları, Cumhuriyet savcıları, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.
"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUZ"
Fenerbahçe, devletin adaletin tecellisi için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, saldırının tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılacağına inandığını açıkladı.
Kulüp ayrıca, 4 Nisan 2015'teki saldırının yanı sıra kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden Fenerbahçelileri hedef alan 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de ortadan kaldırılmasını ve akıbetinin aydınlatılmasını istedi.
Fenerbahçe, saldırıların faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vermesini beklediklerini ifade etti.