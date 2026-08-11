11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Gözaltı kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!

Fenerbahçe, 2015 yılında takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın yeniden ilerleme kaydetmesinin ardından açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 12:59
Gözaltı kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (7)
Google News
Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsüne Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından kamuoyuna açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELİNMİŞTİR"

Sarı-lacivertli kulüp, 11 yıl sonra saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devlet tarafından atılan adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Fenerbahçe, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilgili kamu kurumları, Cumhuriyet savcıları, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Fenerbahçe, devletin adaletin tecellisi için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, saldırının tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılacağına inandığını açıkladı.

Kulüp ayrıca, 4 Nisan 2015'teki saldırının yanı sıra kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden Fenerbahçelileri hedef alan 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de ortadan kaldırılmasını ve akıbetinin aydınlatılmasını istedi.

Fenerbahçe, saldırıların faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vermesini beklediklerini ifade etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.