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Galatasaray Eren Dinkçi için harekete geçti

Galatasaray, sağ kanat rotasyonunu güçlendirmek için SC Freiburg forması giyen Eren Dinkçi'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray Eren Dinkçi için harekete geçti
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken sağ kanat rotasyonuna yerli bir oyuncu eklemek için Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetimin, bonservisi SC Freiburg'da bulunan 24 yaşındaki futbolcunun transferi için şartları zorladığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİNE HAZIR

Galatasaray'ın, Eren Dinkçi transferini sonuçlandırmak amacıyla Freiburg'un talep ettiği bonservis bedelini ödemeye hazır.

Ancak transferdeki en önemli engelin oyuncunun forma süresi konusunda yaşadığı çekinceler olduğu ifade edildi.

FORMA REKABETİ ENDİŞESİ

Sağ kanatta Leroy Sane ve Yunus Akgün'ün bulunması nedeniyle yeterli süre alamayacağını düşünen Eren Dinkçi'nin, kariyerine Bundesliga'da devam etmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Bu nedenle Galatasaray'ın mali şartları karşılamaya hazır olmasına rağmen transfer sürecinin henüz sonuçlanmadığı aktarıldı.

ALMANYA'DAN DA İLGİ VAR

Eren Dinkçi'ye Almanya'dan da teklifler geldiği, Werder Bremen ve Hansa'nın SC Freiburg ile transfer şartlarını görüştüğü belirtildi.

Werder Bremen'in oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, Freiburg'un ise kiralama anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesini talep ettiği ifade edildi.

Eren Dinkçi'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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