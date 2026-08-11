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Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amedspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 13:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle!
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, Oğuz Aydın için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, milli futbolcunun transferiyle ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Amedspor'un, Oğuz Aydın'ın şartları kabul etmesi halinde transferi sonuçlandırmak için imza aşamasına geçmeye hazır olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken, Oğuz Aydın'ın kendisine gelen teklifler arasında öne çıkan futbolculardan biri olduğu aktarıldı.

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