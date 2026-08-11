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Uşakspor transferde Yakup Anıl'ı aldı

Uşakspor, dış transferde Malatya Yeşilyurtspor'dan orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ (24) ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 15:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşakspor transferde Yakup Anıl'ı aldı
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3'üncü Lig kulüplerinden Uşakspor, dış transferde Malatya Yeşilyurtspor'dan orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ (24) ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Yakup Anıl'a Uşakspor forması altında başarılar diliyor, güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. Sakaryaspor'da profesyonel olan Yakup, sırasıyla Bergama Sportif, Menemen FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Malatya Yeşilyurt'ta oynarken, 3'üncü Lig'de 34 maçta 4 gol attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uşakspor, transferde daha önce İzmir Çoruhlu FK'dan 26 yaşındaki sol kanat Anıl Arıcıoğlu, 39 yaşındaki tecrübeli orta saha Nizamettin Çalışkan, 37 yaşındaki forvet Erhan Şentürk, 21 yaşındaki sağ bek Burak Gündoğan, Siverek Belediyespor'dan 27 yaşındaki merkez orta saha İzlem Anıl Balakkız ve İnegöl Kafkasspor'dan 20 yaşındaki forvet Tahsin Hacımustafaoğlu ile anlaşmaya varmıştı. Öte yandan, Uşak ekibinde Alperen Kahraman ve Yasin Yıldız takımdan ayrılan son isimler oldu.

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