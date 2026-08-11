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Boluspor'dan çifte transfer: İki Paraguaylı futbolcuya imza

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında iki transfer gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, Paraguaylı Fernando Escobar ve Hosue Diaz ile resmi sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 15:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor'dan çifte transfer: İki Paraguaylı futbolcuya imza
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını iki Paraguaylı futbolcuyla güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Fernando Roberto Escobar Rodriguez ve Hosue Diaz ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

29 yaşındaki Fernando Escobar'ın hücum hattının farklı bölgelerinde forma giyebildiği, ağırlıklı olarak sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında görev yaptığı belirtildi.

Paraguay'ın en üst liginde de mücadele ederek tecrübe kazanan Escobar'ın, 2024 sezonunda ülkesinin 2. liginde 9 gol kaydettiği aktarıldı.

DIAZ'A ORTA SAHA TAKVİYESİ

21 yaşındaki Hosue Diaz'ın ise ön libero pozisyonunda görev yaptığı, merkez orta sahada da oynayabildiği belirtildi.

Diaz'ın 2025 sezonunda Tembetary, 2026 sezonunda ise 2 de Mayo formasıyla düzenli süre aldığı ifade edildi.

Paraguaylı futbolcunun ayrıca 2 de Mayo ile Copa Libertadores tecrübesi yaşadığı kaydedildi.

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