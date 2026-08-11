Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarını iki Paraguaylı futbolcuyla güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Fernando Roberto Escobar Rodriguez ve Hosue Diaz ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.
29 yaşındaki Fernando Escobar'ın hücum hattının farklı bölgelerinde forma giyebildiği, ağırlıklı olarak sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında görev yaptığı belirtildi.
Paraguay'ın en üst liginde de mücadele ederek tecrübe kazanan Escobar'ın, 2024 sezonunda ülkesinin 2. liginde 9 gol kaydettiği aktarıldı.
DIAZ'A ORTA SAHA TAKVİYESİ
21 yaşındaki Hosue Diaz'ın ise ön libero pozisyonunda görev yaptığı, merkez orta sahada da oynayabildiği belirtildi.
Diaz'ın 2025 sezonunda Tembetary, 2026 sezonunda ise 2 de Mayo formasıyla düzenli süre aldığı ifade edildi.
Paraguaylı futbolcunun ayrıca 2 de Mayo ile Copa Libertadores tecrübesi yaşadığı kaydedildi.
29 yaşındaki Fernando Escobar'ın hücum hattının farklı bölgelerinde forma giyebildiği, ağırlıklı olarak sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında görev yaptığı belirtildi.
Paraguay'ın en üst liginde de mücadele ederek tecrübe kazanan Escobar'ın, 2024 sezonunda ülkesinin 2. liginde 9 gol kaydettiği aktarıldı.
DIAZ'A ORTA SAHA TAKVİYESİ
21 yaşındaki Hosue Diaz'ın ise ön libero pozisyonunda görev yaptığı, merkez orta sahada da oynayabildiği belirtildi.
Diaz'ın 2025 sezonunda Tembetary, 2026 sezonunda ise 2 de Mayo formasıyla düzenli süre aldığı ifade edildi.
Paraguaylı futbolcunun ayrıca 2 de Mayo ile Copa Libertadores tecrübesi yaşadığı kaydedildi.