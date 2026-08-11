Haber Tarihi: 11 Ağustos 2026 14:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 14:13

Basketbolda Double-Double Nedir ve Nasıl Yapılır?

Basketbolda double-double, bir oyuncunun aynı maç içerisinde iki farklı istatistik kategorisinde en az 10'ar değer elde etmesi anlamına gelir.

Basketbolda Double-Double Nedir ve Nasıl Yapılır?
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En sık görülen double-double türü sayı ve ribaund kategorilerinde yapılır. Örneğin bir oyuncu maçı 22 sayı ve 12 ribaund ile tamamlarsa double-double yapmış olur.
Double-double nasıl yapılır?

Bir oyuncunun double-double yapabilmesi için aşağıdaki istatistik kategorilerinden herhangi ikisinde çift haneli rakama ulaşması gerekir:

Sayı
Ribaund
Asist
Top çalma
Blok

Örneğin 15 sayı ve 10 asist yapan bir oyuncu da double-double elde eder.

Double-double örnekleri

Bir oyuncunun double-double yapabileceği bazı istatistik kombinasyonları şöyle olabilir:

20 sayı + 11 ribaund
14 sayı + 12 asist
10 ribaund + 10 asist
10 blok + 10 ribaund


Oyuncunun iki farklı kategoride 10 veya daha fazla istatistiğe ulaşması yeterlidir.

Double-double ile triple-double arasındaki fark nedir?

Double-double, iki farklı istatistik kategorisinde çift haneli rakama ulaşılmasıyla yapılır. Triple-double ise üç farklı kategoride en az 10'ar değer elde edilmesi anlamına gelir.

Örneğin bir oyuncu 18 sayı, 11 ribaund ve 10 asist üretirse triple-double yapmış olur.

Double-double neden önemlidir?

Double-double, oyuncunun maçın birden fazla alanında etkili olduğunu gösteren önemli bireysel performans göstergelerinden biridir.

Özellikle sayı ve ribaund kategorilerinde double-double yapan oyuncular, hem hücumda hem de savunmada takımlarına önemli katkı sağlayabilir.

Double-double her maçta yapılabilir mi?

Evet. Double-double belirli bir maç içerisinde elde edilen bireysel performansa göre değerlendirilir. Oyuncunun sezon boyunca yaptığı double-double sayısı da ayrıca istatistik olarak takip edilir.

Sonuç: Double-Double Nedir?

Basketbolda double-double, bir oyuncunun tek bir maçta iki farklı istatistik kategorisinde en az 10'ar değer elde etmesidir. En yaygın örneği sayı ve ribaund kategorilerinde görülür. 20 sayı ve 10 ribaund veya 12 sayı ve 10 asist gibi performanslar double-double olarak kabul edilir.

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