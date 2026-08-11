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Menemen FK'da yatırımcı arayışı sürüyor

Menemen FK'da başkan Bilgin Tokul, sarı-lacivertli takımı ligden çekme kararı alırken, kulüpte yatırımcı arayışlarının sürdüğü öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 14:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da yatırımcı arayışı sürüyor
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2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da başkan Bilgin Tokul, sarı-lacivertli takımı ligden çekme kararı alırken, kulüpte yatırımcı arayışlarının sürdüğü öğrenildi. Geçen çarşamba günü açıklanan kararın ardından teknik direktör Tolga Doğantez yönetiminde son idmanını cuma günü yapan İzmir temsilcisinde teknik ekip ve futbolcular izne çıktı. Bu arada, İzmirli bir iş insanının kulübe talip olduğu iddia edildi. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde takımın yeniden çalışmalarına başlaması bekleniyor. Oyuncuların antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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