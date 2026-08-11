17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Çekya'yı 3-0 yendi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü karşılaşmasında Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan mücadelede milli takım, ilk seti 25-16 kazandı. İkinci seti 25-20 üstün tamamlayan Türkiye, üçüncü seti de 25-17 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI
Milli takım, Çekya karşısında aldığı sonuçla Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü galibiyetine ulaştı.
Türkiye, gruptaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 03.00'te Şili ile karşılaşacak.
ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI
Milli takım, Çekya karşısında aldığı sonuçla Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü galibiyetine ulaştı.
Türkiye, gruptaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 03.00'te Şili ile karşılaşacak.