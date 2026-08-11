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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Çekya'yı 3-0 yendi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım bu sonuçla organizasyondaki üçüncü galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Çekya'yı 3-0 yendi
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü karşılaşmasında Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan mücadelede milli takım, ilk seti 25-16 kazandı. İkinci seti 25-20 üstün tamamlayan Türkiye, üçüncü seti de 25-17 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Milli takım, Çekya karşısında aldığı sonuçla Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü galibiyetine ulaştı.

Türkiye, gruptaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 03.00'te Şili ile karşılaşacak.

 

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