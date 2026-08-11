UEFA yeni kuralı resmen duyurdu!

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA üyesi tüm federasyonların hakemleri, hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde hakem kararlarının ve VAR müdahalelerinin tutarlı ve tekdüze uygulanması için referans çerçeve olarak Net Çizgi'yi onayladı." denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 150'DEN FAZLA SENARYO YER ALIYOR
Net Çizgi'de 150'den fazla hakemlik senaryosunun bir araya getirildiği belirtildi.
Platformda, oyun kurallarının nasıl yorumlanması gerektiği ile VAR'ın belirli durumlarda ne zaman müdahale etmesi ve ne zaman devreye girmemesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı yönlendirmeler bulunuyor.
UEFA, söz konusu rehberliğin hem yerel ligler hem de kendi organizasyonları için geçerli olduğunu bildirdi.
Sistemin ayrıca VAR protokolünün temel ilkelerinden biri olan video incelemesinin yalnızca açık ve bariz hatalarda kullanılması gerektiği yaklaşımını desteklediği ifade edildi.
OYUNCULAR VE TARAFTARLAR DA YARARLANABİLECEK
UEFA'nın Net Çizgi'yi Avrupa genelindeki maç görevlileri, oyuncular, antrenörler, yorumcular ve taraftarların kullanımına sunduğu belirtildi.
Platformda yer alan video ve görsel açıklamalarla futbolun karmaşık ve tartışmalı pozisyonlarında verilen kararların arkasındaki gerekçelerin daha iyi anlaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Net Çizgi'nin zaman içerisinde geliştirilmeye devam edeceği, yeni durumların ortaya çıkması veya belirli senaryolarda daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde güncelleneceği bildirildi.
ROSETTI: "DAHA FAZLA TUTARLILIK SAĞLAMAK İÇİN TASARLANDI"
UEFA Hakem Direktörü Roberto Rosetti, sistemin kullanıma sunulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Net Çizgi, Avrupa futbolundaki maç hakemlerine net ve kesin rehberlik sağlamak, müsabakalar genelinde karar alma süreçlerinde daha fazla tutarlılık sağlamak ve oyunun yararına VAR kullanımına daha standart bir yaklaşım getirmek amacıyla tasarlandı. Hiçbir pozisyon birbirinin aynısı olmasa da ve ara sıra hatalar kaçınılmaz olsa da Net Çizgi, oyuncular, antrenörler, yorumcular ve taraftarlar için merkezi bir referans noktası sağlayacak, hakem kararlarının ardındaki mantığı açıklamaya yardımcı olacak ve karar alma sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Net Çizgi'de 150'den fazla hakemlik senaryosunun bir araya getirildiği belirtildi.
Platformda, oyun kurallarının nasıl yorumlanması gerektiği ile VAR'ın belirli durumlarda ne zaman müdahale etmesi ve ne zaman devreye girmemesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı yönlendirmeler bulunuyor.
UEFA, söz konusu rehberliğin hem yerel ligler hem de kendi organizasyonları için geçerli olduğunu bildirdi.
Sistemin ayrıca VAR protokolünün temel ilkelerinden biri olan video incelemesinin yalnızca açık ve bariz hatalarda kullanılması gerektiği yaklaşımını desteklediği ifade edildi.
OYUNCULAR VE TARAFTARLAR DA YARARLANABİLECEK
UEFA'nın Net Çizgi'yi Avrupa genelindeki maç görevlileri, oyuncular, antrenörler, yorumcular ve taraftarların kullanımına sunduğu belirtildi.
Platformda yer alan video ve görsel açıklamalarla futbolun karmaşık ve tartışmalı pozisyonlarında verilen kararların arkasındaki gerekçelerin daha iyi anlaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Net Çizgi'nin zaman içerisinde geliştirilmeye devam edeceği, yeni durumların ortaya çıkması veya belirli senaryolarda daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde güncelleneceği bildirildi.
ROSETTI: "DAHA FAZLA TUTARLILIK SAĞLAMAK İÇİN TASARLANDI"
UEFA Hakem Direktörü Roberto Rosetti, sistemin kullanıma sunulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Net Çizgi, Avrupa futbolundaki maç hakemlerine net ve kesin rehberlik sağlamak, müsabakalar genelinde karar alma süreçlerinde daha fazla tutarlılık sağlamak ve oyunun yararına VAR kullanımına daha standart bir yaklaşım getirmek amacıyla tasarlandı. Hiçbir pozisyon birbirinin aynısı olmasa da ve ara sıra hatalar kaçınılmaz olsa da Net Çizgi, oyuncular, antrenörler, yorumcular ve taraftarlar için merkezi bir referans noktası sağlayacak, hakem kararlarının ardındaki mantığı açıklamaya yardımcı olacak ve karar alma sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.