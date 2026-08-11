Basketbolda Triple-Double Nedir ve Nasıl Yapılır?

En sık görülen triple-double kombinasyonu sayı, ribaund ve asist kategorilerinden oluşur. Örneğin bir oyuncu maçı 20 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamlarsa triple-double yapmış olur.

Triple-double nasıl yapılır?

Bir oyuncunun triple-double yapabilmesi için aşağıdaki istatistik kategorilerinden herhangi üçünde çift haneli rakama ulaşması gerekir:

Sayı

Ribaund

Asist

Top çalma

Blok

Örneğin 15 sayı, 11 ribaund ve 10 asist yapan bir oyuncu triple-double elde eder.

Triple-double örnekleri

Bir oyuncunun triple-double yapabileceği bazı istatistik kombinasyonları şöyle olabilir:

20 sayı + 12 ribaund + 10 asist

15 sayı + 10 ribaund + 11 asist

10 sayı + 10 ribaund + 10 asist

12 sayı + 10 asist + 10 top çalma

Oyuncunun üç farklı kategoride en az 10'ar istatistiğe ulaşması triple-double için yeterlidir.

Triple-double ile double-double arasındaki fark nedir?

Double-double, iki farklı istatistik kategorisinde en az 10'ar değere ulaşılmasıdır. Triple-double ise üç farklı kategoride çift haneli istatistik elde edilmesini gerektirir.

Örneğin 18 sayı ve 12 ribaund double-double olurken, 18 sayı, 12 ribaund ve 10 asist triple-double olarak değerlendirilir.

Triple-double neden önemlidir?

Triple-double, oyuncunun maçın birden fazla alanında üst düzey katkı sağladığını gösteren önemli bireysel performans göstergelerinden biridir.

Özellikle sayı, ribaund ve asist gibi farklı kategorilerde çift haneli rakamlara ulaşmak, oyuncunun hem hücumda hem de savunmada etkili olduğunu gösterir.

Triple-double her maçta yapılabilir mi?

Evet. Triple-double, oyuncunun tek bir maçtaki performansına göre değerlendirilir. Oyuncunun sezon boyunca yaptığı triple-double sayısı da ayrıca takip edilir.

Triple-double, double-double'a göre daha zor elde edildiği için daha dikkat çekici bir bireysel başarı olarak kabul edilir.

Sonuç: Triple-Double Nedir?

Basketbolda triple-double, bir oyuncunun aynı maçta üç farklı istatistik kategorisinde en az 10'ar değer elde etmesidir. En yaygın örneği sayı, ribaund ve asist kategorilerinde görülür. 20 sayı, 12 ribaund ve 10 asist gibi bir performans triple-double olarak kabul edilir.