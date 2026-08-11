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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışta!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkarıldı.

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calendar 11 Ağustos 2026 16:02 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 21:56
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışta!
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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet satışları başladı.

Müsabakada, 2026-2027 sezonu kombineleri geçerli olacak. Gençlerbirliği taraftarları, Fenerbahçe Passolig taraftar kartı dışındaki tüm Passolig taraftar kartlarıyla bilet satın alabilecek.

Bilet fiyatları, VIP bilet 15 bin, sağ kapalı ve sol kapalı 10 bin, maraton 7 bin, güney kale arkası 4 bin ve misafir bölümü de 5 bin 200 lira olarak duyuruldu.

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