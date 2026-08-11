Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Juventus'ta forma giyen Brezilyalı orta saha Arthur Melo'yu kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ
27 yaşındaki Arthur Melo, 2023-2024 sezonunda Fiorentina'da Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile birlikte çalışmıştı. Brezilyalı futbolcunun eski hocasıyla yeniden çalışmaya sıcak baktığı ve Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin de Arthur Melo'nun geleceğiyle ilgili değerlendirmesini sürdürdüğü ve İtalyan kulübünün ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi.
NDIDI İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Beşiktaş'ın Arthur Melo transferini gerçekleştirmesi halinde Wilfried Ndidi ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.
Suudi Arabistan'dan teklifler alan Nijeryalı orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğini korurken, Arthur Melo'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda Ndidi'nin takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Juventus'ta forma giyen Brezilyalı orta saha Arthur Melo'yu kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ
27 yaşındaki Arthur Melo, 2023-2024 sezonunda Fiorentina'da Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile birlikte çalışmıştı. Brezilyalı futbolcunun eski hocasıyla yeniden çalışmaya sıcak baktığı ve Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin de Arthur Melo'nun geleceğiyle ilgili değerlendirmesini sürdürdüğü ve İtalyan kulübünün ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi.
NDIDI İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Beşiktaş'ın Arthur Melo transferini gerçekleştirmesi halinde Wilfried Ndidi ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.
Suudi Arabistan'dan teklifler alan Nijeryalı orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğini korurken, Arthur Melo'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda Ndidi'nin takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı.