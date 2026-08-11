De'Aaron Fox, Spurs'ün uzun vadeli planlarında yer almaya devam ediyor

San Antonio Spurs'ün, 2026 NBA Finalleri'ndeki kötü performansına rağmen De'Aaron Fox'a olan güvenini koruduğu ve tecrübeli oyun kurucuyu uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak görmeye devam ettiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE San Antonio Spurs, 2026 NBA Finalleri'ni kötü geçiren De'Aaron Fox'a olan bağlılığını sürdürüyor. Takım kaynakları, tecrübeli oyun kurucunun Spurs'ün Finaller'e uzanan yolculuğunda oynadığı önemli role dikkat çekiyor.
ESPN'den Michael C. Wright, pazartesi günü yayımladığı haberinde San Antonio'nun Fox ile çaylak Dylan Harper arasında gelecekte yapacağı tercihin, iki oyuncunun sahadaki performanslarına göre şekilleneceğini belirtti.
Wright, "De'Aaron Fox'ın NBA Finalleri'ndeki kötü performansının ardından takım kaynakları, Spurs'ün tecrübeli oyuncuya olan güvenini koruduğunu söyledi. Kaynaklar ayrıca Fox'ın sağ ayak bileğindeki ciddi burkulmaya rağmen sahaya çıkarak yaptığı katkılar olmasa San Antonio'nun Finaller'e belki de hiç ulaşamayacağına dikkat çekti" ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Fox, San Antonio'daki ilk tam sezonunda 72 normal sezon karşılaşmasına çıkarak 18,6 sayı, 6,2 asist, 3,8 ribaund ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 48,6 isabet oranıyla oynayan yıldız guard, All-Star seçilirken Spurs'ün normal sezonu 62-20'lik dereceyle Batı Konferansı'nın ikinci sırasında tamamlamasına katkı sağladı.
San Antonio'nun başarısı, Fox'ın Victor Wembanyama etrafında kurulan kadronun önemli parçalarından biri olduğunu da ortaya koydu. Sezonu 25,0 sayı, 11,5 ribaund ve 3,1 blok ortalamalarıyla tamamlayan Wembanyama, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanırken MVP oylamasında üçüncü sırada yer aldı ve Spurs'ü NBA Finalleri'ne taşıdı.
Fox'ın playoff performansı ise Batı Konferansı yarı finallerinde Minnesota Timberwolves'a karşı sağ ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanmasının ardından düşüş gösterdi.
Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan konferans finalinin ilk iki karşılaşmasını kaçıran Fox, daha sonra sakatlığına rağmen sahalara döndü. San Antonio, seriyi yedi maç sonunda kazanarak NBA Finalleri'ne yükseldi.
Fox, playofflarda çıktığı 21 karşılaşmada 15,6 sayı, 6,0 asist ve 3,8 ribaund ortalamaları yakalarken sahadan yüzde 41,4, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 29,4 isabet oranında kaldı.
Yıldız oyuncunun performansı New York Knicks'e karşı oynanan NBA Finalleri'nde daha da geriledi. Beş maçlık seride Fox, yüzde 34,3 saha içi ve yüzde 25,0 üç sayı isabetiyle yalnızca 12,8 sayı ortalaması yakalayabildi.
ESPN'den Michael C. Wright, pazartesi günü yayımladığı haberinde San Antonio'nun Fox ile çaylak Dylan Harper arasında gelecekte yapacağı tercihin, iki oyuncunun sahadaki performanslarına göre şekilleneceğini belirtti.
Wright, "De'Aaron Fox'ın NBA Finalleri'ndeki kötü performansının ardından takım kaynakları, Spurs'ün tecrübeli oyuncuya olan güvenini koruduğunu söyledi. Kaynaklar ayrıca Fox'ın sağ ayak bileğindeki ciddi burkulmaya rağmen sahaya çıkarak yaptığı katkılar olmasa San Antonio'nun Finaller'e belki de hiç ulaşamayacağına dikkat çekti" ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Fox, San Antonio'daki ilk tam sezonunda 72 normal sezon karşılaşmasına çıkarak 18,6 sayı, 6,2 asist, 3,8 ribaund ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 48,6 isabet oranıyla oynayan yıldız guard, All-Star seçilirken Spurs'ün normal sezonu 62-20'lik dereceyle Batı Konferansı'nın ikinci sırasında tamamlamasına katkı sağladı.
San Antonio'nun başarısı, Fox'ın Victor Wembanyama etrafında kurulan kadronun önemli parçalarından biri olduğunu da ortaya koydu. Sezonu 25,0 sayı, 11,5 ribaund ve 3,1 blok ortalamalarıyla tamamlayan Wembanyama, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanırken MVP oylamasında üçüncü sırada yer aldı ve Spurs'ü NBA Finalleri'ne taşıdı.
Fox'ın playoff performansı ise Batı Konferansı yarı finallerinde Minnesota Timberwolves'a karşı sağ ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanmasının ardından düşüş gösterdi.
Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan konferans finalinin ilk iki karşılaşmasını kaçıran Fox, daha sonra sakatlığına rağmen sahalara döndü. San Antonio, seriyi yedi maç sonunda kazanarak NBA Finalleri'ne yükseldi.
Fox, playofflarda çıktığı 21 karşılaşmada 15,6 sayı, 6,0 asist ve 3,8 ribaund ortalamaları yakalarken sahadan yüzde 41,4, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 29,4 isabet oranında kaldı.
Yıldız oyuncunun performansı New York Knicks'e karşı oynanan NBA Finalleri'nde daha da geriledi. Beş maçlık seride Fox, yüzde 34,3 saha içi ve yüzde 25,0 üç sayı isabetiyle yalnızca 12,8 sayı ortalaması yakalayabildi.