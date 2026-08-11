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Talisca, gözünü Alex'in rekoruna dikti!

Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8 gole ulaşan Anderson Talisca, 15 gole ulaşarak kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer ismi Alex de Souza'yı geride bırakmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 12:49
Talisca, gözünü Alex'in rekoruna dikti!
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Avrupa kupalarında kulüp tarihine geçmek için gözünü Alex de Souza'nın rekoruna dikti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEF 15 GOL

Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 8 gole ulaşan Talisca, 15 gole ulaşması halinde Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakacak.

Bu sezon oynadığı 3 resmi maçta 3 gol atan Talisca, Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşmasında da gol serisini sürdürmek istiyor.

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