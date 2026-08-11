Talisca, gözünü Alex'in rekoruna dikti!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Avrupa kupalarında kulüp tarihine geçmek için gözünü Alex de Souza'nın rekoruna dikti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF 15 GOL
Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 8 gole ulaşan Talisca, 15 gole ulaşması halinde Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakacak.
Bu sezon oynadığı 3 resmi maçta 3 gol atan Talisca, Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşmasında da gol serisini sürdürmek istiyor.
Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 8 gole ulaşan Talisca, 15 gole ulaşması halinde Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakacak.
Bu sezon oynadığı 3 resmi maçta 3 gol atan Talisca, Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşmasında da gol serisini sürdürmek istiyor.