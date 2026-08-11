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Fenerbahçe, Lukaku'ya kavuşuyor! Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferinde Napoli ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, Belçikalı golcünün yarın detaylı sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Transferin mali şartları da belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 19:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe, Lukaku'ya kavuşuyor! Maliyeti belli oldu
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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı golcünün, transferin tamamlanması öncesinde 12 Ağustos Çarşamba günü detaylı sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.

Tarafların 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştığı aktarıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin mali şartlarını duyurdu.

Haberde, Belçikalı golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Lukaku'nun Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.

Böylece transferin toplam maliyetinin bonuslarla birlikte 8 milyon euro bonservis bedeline ulaşabileceği ifade edildi.

LUKAKU İÇİN SON ADIM

Belçikalı golcünün de Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Lukaku'nun yarın geçeceği detaylı sağlık kontrolünün ardından transferde son prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

Sağlık kontrolünün sorunsuz tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

ROMELU LUKAKU'LU FENERBAHÇE 11'İ KUR!



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