Fenerbahçe, Lukaku'ya kavuşuyor! Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Romelu Lukaku transferinde artık sona gelindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı golcünün, transferin tamamlanması öncesinde 12 Ağustos Çarşamba günü detaylı sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.





NAPOLİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.





Tarafların 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştığı aktarıldı.





SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin mali şartlarını duyurdu.





Haberde, Belçikalı golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Lukaku'nun Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.





Böylece transferin toplam maliyetinin bonuslarla birlikte 8 milyon euro bonservis bedeline ulaşabileceği ifade edildi.





LUKAKU İÇİN SON ADIM

Belçikalı golcünün de Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Lukaku'nun yarın geçeceği detaylı sağlık kontrolünün ardından transferde son prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.



Sağlık kontrolünün sorunsuz tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.



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