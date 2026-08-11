11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Sturm Graz - Fenerbahçe: 11'ler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, 2-0'ın avantajıyla tur için sahaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 20:21
Sturm Graz - Fenerbahçe: 11'ler
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da avantajını koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liebenau Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TV100 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

11'LER

Sturm Graz XI: Khudiakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta.

Fenerbahçe XI: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca. 



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FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu şöyle:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de ilk maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle Sturm Graz maçının kamp kadrosunda yer almadı.

MAÇIN HAKEMİ 

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.

FENERBAHÇE'YE TUR İÇİN HANGİ SONUÇLAR YETİYOR?

Fenerbahçe'ye tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de yeterli olacak.

Sturm Graz'ın 2 farklı galibiyeti halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin 3 veya daha farklı galibiyetlerinde ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde play-off turunda Olimpik Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE, AVUSTURYA TAKIMLARINA KARŞI YENİLMEDİ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında Avusturya ekipleriyle daha önce oynadığı 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe, Sturm Graz ile daha önce üç kez karşılaşırken bu maçların hiçbirinde mağlup olmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 46. SINAV

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. karşılaşmasına çıkacak.

Daha önce oynadığı 45 eleme maçında 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 66 gol atıp 52 gol yedi.

AVRUPA'DA 304. MAÇ

Sturm Graz karşısında Avrupa kupalarındaki 304. maçına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 303 karşılaşmada 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 413 gol atarken kalesinde 424 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 104

 50

 31

 23

 148

 107
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 45

 17

 14

 14

 66

 52
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 303

 120

 66

 117

 413

 424
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
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