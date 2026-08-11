Sturm Graz Fenerbahçe CANLI İZLE ŞİFRESİZ (Sturm Graz FB)

Sturm Graz Fenerbahçe maçı yayın izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe Liebenau Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport Plus web sitesine gidiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri... STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA
İSMAİL KARTAL'DAN TUR VE TRANSFER YORUMU
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, ilk maçta alınan sonucun avantaj sağladığını ancak turun henüz tamamlanmadığını belirterek, "İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Yarın skoru korumaya değil, kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik. Yarın tek amaç buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'da oynadığımız futbolun getirdiği avantajın farkındayız. Graz, kendi evinde güçlü oyunu olan, baskılı oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip olarak kendi oyunumuzu oynamak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Kartal, Oosterwolde'nin sakatlığıyla ilgili de konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sahaya odaklanmış durumdayız. Oosterwolde için istemediğimiz bir sakatlık yaşandı. Ancak onun yerini dolduracak oyuncularımız var. Bu nedenle herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum." dedi. Takımın hücum performansına da değinen Kartal, atılan gollerin antrenmanlarda çalışıldığını söyledi. Kartal, "Oyuncularımız kaliteli, özellikleri farklı. Bu oyuncuları maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bu atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Tabii ki orada kalite devreye giriyor ama bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Maç maç düşünüyoruz. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bizim takımımız bu tip baskılara alışık."" şeklinde konuştu. İsmail Kartal, savunmada Aké ile Skriniar'ın uyumundan memnun olduğunu belirterek takım savunmasının önde başladığını ifade etti. Kartal, "Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı, büyük başarıları var. Çok profesyonel bir oyuncu ve kaliteli bir insan. Skriniar onunla çok iyi ikili oldular. Uyumlu şekilde oynuyoruz, geriden topu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Takım savunması bizim önden başlar. Ön taraftaki oyuncuların kompakt duruşuyla şu ana kadar işler iyi gidiyor. Daha yolumuz var, daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var." açıklamasını yaptı. Transfer sürecinin devam ettiğini belirten Kartal, gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili kararların süreç içerisinde alınacağını söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarımız devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili süreçte karar neyse alınacak. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.MATTEO GUENDOUZI'DEN STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI YORUMU
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Matteo Guendouzi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "YARIN TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ" Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Guendouzi, "Yarın takım için önemli bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Bizler bu maça hazırız. Neler olacağını göreceğiz. İlk maçta aldığımız sonuçla öz güvenli geldik ve sahamızda iyi bir maç çıkardık. Hazırız, zor olacağını biliyoruz çünkü kendi evlerinde oynayacaklar ama biz hazırız." diye konuştu. "KANTE DÜNYANIN EN İYİ ORTA SAHALARINDAN BİRİ" Her zaman takımı için oynayan bir isim olduğunu aktaran Guendouzi, şöyle devam etti: "Ben sahaya çıktığım andan itibaren takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan takımın kazanması. Taraftarlar için galibiyet elde etmek, maçları kazanmak, en iyisini yapmak ve kupalar kazanmak. Bunlar olduktan sonra bireysel şeyleri umursamıyorum. Şampiyon oluyorsak benim için en önemli şey odur. Kante gibi biriyle oynayınca işler çok kolay oluyor. Bana göre hala dünyadaki en iyi orta sahalardan biri. Hem defansif hem toplu oyunda onunla oynarken işler kolaylaşıyor. Onunla oynayınca kendimi öz güvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur. Biz her zaman en iyimizi vermeye çalışıyoruz. İşlerin iyi gitme sebebinin bu olduğunu düşünüyorum." ZIDANE SORUSU Guendouzi, bir gazetecinin Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile görüşüp görüşmediği yönündeki sorusuna, "Kendisiyle görüşmedim ama ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her şeyden önce iyi performans göstermem gerekiyor. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Benim yaptığım tek şey kulübümdeki performansıma odaklanmak." diyerek sözlerini tamamladı. STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da avantajını koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA
Liebenau Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TV100 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ! MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe:
Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca Sturm Graz:
Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Weiper, Jatta
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu şöyle: Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de ilk maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle Sturm Graz maçının kamp kadrosunda yer almadı. MAÇIN HAKEMİ
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek. FENERBAHÇE'YE TUR İÇİN HANGİ SONUÇLAR YETİYOR?
Fenerbahçe'ye tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de yeterli olacak. Sturm Graz'ın 2 farklı galibiyeti halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin 3 veya daha farklı galibiyetlerinde ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde play-off turunda Olimpik Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. FENERBAHÇE, AVUSTURYA TAKIMLARINA KARŞI YENİLMEDİ
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında Avusturya ekipleriyle daha önce oynadığı 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü. Fenerbahçe, Sturm Graz ile daha önce üç kez karşılaşırken bu maçların hiçbirinde mağlup olmadı. ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 46. SINAV
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. karşılaşmasına çıkacak. Daha önce oynadığı 45 eleme maçında 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 66 gol atıp 52 gol yedi. AVRUPA'DA 304. MAÇ
Sturm Graz karşısında Avrupa kupalarındaki 304. maçına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 303 karşılaşmada 120 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 413 gol atarken kalesinde 424 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
TALISCA GÖZÜNÜ ALEX'İN REKORUNA DİKTİ
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 104
| 50
| 31
| 23
| 148
| 107
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 45
| 17
| 14
| 14
| 66
| 52
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 303
| 120
| 66
| 117
| 413
| 424
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Avrupa kupalarında kulüp tarihine geçmek için gözünü Alex de Souza'nın rekoruna dikti. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 8 gole ulaşan Talisca, 15 gole ulaşması halinde Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakacak. Bu sezon oynadığı 3 resmi maçta 3 gol atan Talisca, Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşmasında da gol serisini sürdürmek istiyor.