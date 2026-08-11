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Rafael Leao'dan transfer açıklaması

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao, sosyal medyadan açıklama yayımladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 20:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rafael Leao'dan transfer açıklaması
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Transfer döneminde yıldız oyuncularla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Rafael Leao konusunda da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine Rafael Leao ismi gelmişti.

Milan'da forma giyen yıldız futbolcu, son dönemdeki iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

"AİLEM VE AVUKATLARIMA EMANET ETTİM"

"Sadece sahayı düşünüyorum." diyen Portekizli oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Her maçta ve antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım. Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, tüm işlerimin yönetimini uzun süredir yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettiğimi tekrar belirtmek isterim. Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur. Ben hedeflerime odaklandım."




TRANSFERİN KONUŞULAN İSMİ

Rafael Leao, yaz transfer döneminin başından itibaren gündemi en çok meşgul eden isimlerden biri oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye birçok kez yazılırken, son dönemde daha çok sarı-kırmızılılar ile anılıyordu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Piyasa değeri 50 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.  

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