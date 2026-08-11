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Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Dusan Vlahovic, 12 Ağustos Çarşamba günü 14:30'da İstanbul'da olacak. Sırp golcü, siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 20:47 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 20:48
Haber: Sporx.com
Dusan Vlahovic, Beşiktaş için geliyor!
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A Spor'un haberine göre Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14:30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Vlahovic'in Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SERDAL ADALI BELGRAD'A UÇUYOR

Transferin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da devreye girdiği öğrenildi.

Adalı'nın, transferi tamamlamak üzere Belgrad'a uçtuğu belirtildi.

Vlahovic'in yarın İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

48 SAATLİK GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Beşiktaş yönetimi, transferi sonuçlandırmak için son 48 saatte yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Sürecin önemli adımlarından biri sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yürütülen görüşmelerde önemli mesafe katedildi.

MAAŞ 8 MİLYON EURO, BONUS VE İMZA PARASI ARTTI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e yaptığı son teklifte bonus ve imza parasını artırdı.

Siyah-beyazlıların Sırp golcüye önerdiği yıllık 8 milyon euroluk maaş ise değişmedi.

Beşiktaş, Vlahovic'e gerekli belgeleri gönderirken transferin tamamlanması için oyuncunun son onayı ve imzası bekleniyordu.

İtalyan basınından Corriere dello Sport da daha önce Beşiktaş ile Vlahovic arasındaki görüşmelerde önemli gelişmeler yaşandığını aktarmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Son gelişmeyle birlikte taraflar arasında anlaşma sağlanırken Vlahovic'in 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki golcünün yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesiyle birlikte transfer sürecinin resmiyet kazanması bekleniyor.

 

 

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