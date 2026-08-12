Fenerbahçe'de Fred için artık ayrılık vakti!

Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Brezilya'nın Atletico Mineiro Kulübü ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtilen Fred, Sturm Graz karşılaşmasının ardından tribünlere giderek sarı-lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Teknik direktör İsmail Kartal, daha önce Fred'in takımda kalacağını açıklarken, Sturm Graz maçının ardından Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili soruya farklı bir yanıt verdi.
Kartal, "Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE 128 MAÇA ÇIKTI
2023 yazında Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 128 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asist kaydetti.
Brezilya'nın Atletico Mineiro Kulübü ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtilen Fred, Sturm Graz karşılaşmasının ardından tribünlere giderek sarı-lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Teknik direktör İsmail Kartal, daha önce Fred'in takımda kalacağını açıklarken, Sturm Graz maçının ardından Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili soruya farklı bir yanıt verdi.
Kartal, "Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE 128 MAÇA ÇIKTI
2023 yazında Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 128 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asist kaydetti.