12 Ağustos
GKS Katowice-Hapoel Tel Aviv
19:00
12 Ağustos
Rapid Wien-Paide
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Debrecen
19:00
12 Ağustos
PSG-Aston Villa
22:00
12 Ağustos
Everton-Newcastle
19:15
12 Ağustos
Arsenal-Como
21:30
12 Ağustos
M. United-Leeds United
21:30
12 Ağustos
N. Forest-Leverkusen
21:45
12 Ağustos
Deportivo-Real Madrid
22:00
12 Ağustos
Malaga-Fulham
22:00
12 Ağustos
SSC Napoli-Aris
22:00

Fenerbahçe'de Fred için artık ayrılık vakti!

Atletico Mineiro ile prensipte anlaşan Fred, Sturm Graz maçının ardından tribünlere giderek Fenerbahçe taraftarlarına veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 08:37
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Fred için artık ayrılık vakti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Brezilya'nın Atletico Mineiro Kulübü ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtilen Fred, Sturm Graz karşılaşmasının ardından tribünlere giderek sarı-lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Teknik direktör İsmail Kartal, daha önce Fred'in takımda kalacağını açıklarken, Sturm Graz maçının ardından Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili soruya farklı bir yanıt verdi.

Kartal, "Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE 128 MAÇA ÇIKTI

2023 yazında Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Fred, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 128 maça çıktı.

Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.