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Sturm Graz hocası Ingolitsch: "Fenerbahçe, Lyon'u da eler"

Sturm Graz Teknik Direktörü Ingolitsch, Fenerbahçe karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtirken, sarı-lacivertlilerin Lyon'u da eleyeceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 00:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sturm Graz hocası Ingolitsch: 'Fenerbahçe, Lyon'u da eler'
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"BUGÜN İHTİMAL AZDI" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Kaybetmek üzücü ama bugün ihtimal azdı. İlk gol oyunu bitirdi. Aslında tüm oyuncularım iyi oynadı. İlk yarıda ya da ikinci yarıda gol atsaydık daha da heyecanlı olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için mutluyum." diye konuştu.

"GELECEK EŞLEŞMEDE DE BAŞARILI OLACAKLARINI TAHMİN EDİYORUM"

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında da başarılı olacağını tahmin ettiğini aktaran Ingolitsch, "Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün 1 gol hak etmiş gibi görüyordum ama sonuçta iyi olan takım kazandı." değerlendirmesinde bulundu.  

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