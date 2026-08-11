37 yaşındaki Alexis Sanchez'den bir transfer daha!

Şilili tecrübeli forvet Alexis Sanchez, kariyerine Kuzey Amerika'da devam etme kararı aldı. 37 yaşındaki golcü, MLS ekiplerinden Montreal CF ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BONSERVİSSİZ İMZA ATTI
Son olarak İspanya ekiplerinden Sevilla forması giyen tecrübeli oyuncu, bonservisinin elinde olmasının avantajıyla yeni takımına serbest olarak transfer oldu.
UZUN VE DOLU DOLU KARİYER
Sanchez, kariyeri boyunca Avrupa'nın birçok büyük kulübünde forma giydi. Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi kulüplerin formasını terleten tecrübeli oyuncu, Şili milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri olarak öne çıktı.
37 yaşındaki yıldızın MLS'teki yeni maceraya Montreal CF ile başlaması, ligin bu sezon transfer trafiğindeki dikkat çeken hamlelerinden biri oldu
Son olarak İspanya ekiplerinden Sevilla forması giyen tecrübeli oyuncu, bonservisinin elinde olmasının avantajıyla yeni takımına serbest olarak transfer oldu.
UZUN VE DOLU DOLU KARİYER
Sanchez, kariyeri boyunca Avrupa'nın birçok büyük kulübünde forma giydi. Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi kulüplerin formasını terleten tecrübeli oyuncu, Şili milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri olarak öne çıktı.
37 yaşındaki yıldızın MLS'teki yeni maceraya Montreal CF ile başlaması, ligin bu sezon transfer trafiğindeki dikkat çeken hamlelerinden biri oldu