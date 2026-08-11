Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyip play-off'a yükseldi!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liebenau Stadı'nda oynanan maçı Sarı-Lacivertliler 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya oyun kontrolünü ele alarak başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde bir pozisyon üretirken kalesinde tehlike yaşamadı.
İlk yarım saatin ardından ev sahibi ekip baskısını artırırken sarı-lacivertliler, kapalı savunmayla rakibine ciddi fırsat tanımadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya baskıyla başlayan Sturm Graz, özellikle duran toplardan pozisyonlar üretmeye çalıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, müsabakanın 63. dakikasında 3 değişikliğe giderken sarı-lacivertli ekip, 65. dakikada penaltı kazandı.
Anderson Talisca'nın 66. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Fenerbahçe, kalan bölümde oyunu kontrol etti ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE PLAY-OFF'TA
Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı da 2-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlarak adını play-off turuna yazdırdı.
RAKİP LYON
Sarı-Lacivertliler, gruplara katılabilmek için play-off mücadelesinde Sparta Prag'ı eleyen Olimpik Lyon ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında rakibiyle ilk maçını 18 Ağustos Salı günü evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos'ta yapılacak.
Sarı-lacivertliler, play-off'taki rakibini elemesi halinde Kupa 1'deki 18 yıllık hasretine son vererek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
TALISCA'DAN 4'TE 4
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce çıktığı 3 karşılaşmada da gol atan Talisca, bu maçta da 66. dakikada takımını penaltıdan öne geçiren golü kaydetti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.
Eşleşmenin ilk maçında yedek soyunan Muriqi, rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.
Tecrübeli golcü, 19 Temmuz 2020'den sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.
2 BEK İLK YARIDA SARARDI
Fenerbahçe'nin bek oyuncuları ilk yarıda sarı kart gördü.
Sarı-lacivertlilerde sağ bek Nelson Semedo 40, sol bek Archie Brown ise 45. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.
Teknik direktör İsmail Kartal, her iki oyuncuyu da ikinci yarıda oyunda tuttu.
İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.
Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.
STURM GRAZ, FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
Sturm Graz yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Yemeğe Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticiler Önder Fırat, Fatih Öztürk, Ahmet Murat İman ve Savaş Adalet, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Sturm Graz Başkanı Christian Jauk, Sturm Graz yöneticileri, kulüp profesyonelleri ve UEFA Delegesi Eugene Westerink katıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Asensio, soldan bindiren Kerem'i gördü. Kerem, topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı tekrar yay üzerinde bulunan Asensio'ya aktardı. İspanyol futbolcunun gelişine etkili vuramadığı top, penaltı noktasının sağında Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı golcünün uzak direğe yerden plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.
24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.
38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada soldan gelişen atakta yapılan ortaya, altı pasın solundan uzak mesafeden Malic'in yaptığı kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Soldan Archie Brown'un ortasında, penaltı noktasının önünde Talisca top ile rakibi arasına girdi. Petrovic'in müdahalesiyle Talisca yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
76. dakikada Mitchell'in savunma arkası pasına hareketlenen ve sağdan ceza sahasına giren Beganovic, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Beganovic'in vuruşunda Mert topu kornere gönderdi.
87. dakikada Fred'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya müsait durumda vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Liebenau
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar (İspanya)
Sturm Graz: Khudiakov, Malic (Dk. 61 Heil), Mitchell, Petrovic (Dk. 79 Koller), Soglo, Seidl, Stankovic (Dk. 70 Fosso), Weinhandl, Hödl, Jatta (Dk. 61 Beganovic), Kayombo (Dk. 61 Weiper)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 62 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Brown, Kante (Dk. 73 İsmail Yüksek), Guendouzi, Greenwood (Dk. 63 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 63 Fred), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 77 Muric)
Gol: Dk. 66 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 40 Semedo, Dk. 45 Brown, Dk. 89 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 84 Mitchell (Sturm Graz)
Karşılaşmaya oyun kontrolünü ele alarak başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde bir pozisyon üretirken kalesinde tehlike yaşamadı.
İlk yarım saatin ardından ev sahibi ekip baskısını artırırken sarı-lacivertliler, kapalı savunmayla rakibine ciddi fırsat tanımadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya baskıyla başlayan Sturm Graz, özellikle duran toplardan pozisyonlar üretmeye çalıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, müsabakanın 63. dakikasında 3 değişikliğe giderken sarı-lacivertli ekip, 65. dakikada penaltı kazandı.
Anderson Talisca'nın 66. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Fenerbahçe, kalan bölümde oyunu kontrol etti ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE PLAY-OFF'TA
Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı da 2-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlarak adını play-off turuna yazdırdı.
RAKİP LYON
Sarı-Lacivertliler, gruplara katılabilmek için play-off mücadelesinde Sparta Prag'ı eleyen Olimpik Lyon ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında rakibiyle ilk maçını 18 Ağustos Salı günü evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos'ta yapılacak.
Sarı-lacivertliler, play-off'taki rakibini elemesi halinde Kupa 1'deki 18 yıllık hasretine son vererek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
TALISCA'DAN 4'TE 4
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce çıktığı 3 karşılaşmada da gol atan Talisca, bu maçta da 66. dakikada takımını penaltıdan öne geçiren golü kaydetti.
VEDAT MURIQI İLK MAÇINA ÇIKTI
Anderson 🔥🔥 Talisca
4 Maç, 4 Gol ✍️pic.twitter.com/iXBBoeO0mx
— Sporx (@sporx) August 11, 2026
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.
Eşleşmenin ilk maçında yedek soyunan Muriqi, rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.
Tecrübeli golcü, 19 Temmuz 2020'den sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.
2 BEK İLK YARIDA SARARDI
Fenerbahçe'nin bek oyuncuları ilk yarıda sarı kart gördü.
Sarı-lacivertlilerde sağ bek Nelson Semedo 40, sol bek Archie Brown ise 45. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.
Teknik direktör İsmail Kartal, her iki oyuncuyu da ikinci yarıda oyunda tuttu.
İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı nedeniyle oynatamadı. 65 yaşındaki teknik adam, Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok forma giyerken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda N'Golo Kante ve Matteo Guendozui görev alırken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca'ya güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Vedat Muric, Sidiki Cherif ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra ağrıları bulunan Anthony Musaba ve viral enfeksiyon geçiren Ederson kadroda yer alamadı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Graz'da bir noktada maçtan saatler önce toplanan sarı-lacivertliler, stada kadar tezahüratlarla yürüdü.
Fenerbahçeli taraftarlar, statta kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken maç öncesinde oyunculara da tezahüratlarla destek verdi.
STURM GRAZ, FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
Sturm Graz yönetimi, Fenerbahçeli yöneticilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Yemeğe Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticiler Önder Fırat, Fatih Öztürk, Ahmet Murat İman ve Savaş Adalet, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Sturm Graz Başkanı Christian Jauk, Sturm Graz yöneticileri, kulüp profesyonelleri ve UEFA Delegesi Eugene Westerink katıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Asensio, soldan bindiren Kerem'i gördü. Kerem, topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı tekrar yay üzerinde bulunan Asensio'ya aktardı. İspanyol futbolcunun gelişine etkili vuramadığı top, penaltı noktasının sağında Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı golcünün uzak direğe yerden plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.
24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.
38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada soldan gelişen atakta yapılan ortaya, altı pasın solundan uzak mesafeden Malic'in yaptığı kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Soldan Archie Brown'un ortasında, penaltı noktasının önünde Talisca top ile rakibi arasına girdi. Petrovic'in müdahalesiyle Talisca yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
76. dakikada Mitchell'in savunma arkası pasına hareketlenen ve sağdan ceza sahasına giren Beganovic, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Beganovic'in vuruşunda Mert topu kornere gönderdi.
87. dakikada Fred'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya müsait durumda vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Liebenau
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar (İspanya)
Sturm Graz: Khudiakov, Malic (Dk. 61 Heil), Mitchell, Petrovic (Dk. 79 Koller), Soglo, Seidl, Stankovic (Dk. 70 Fosso), Weinhandl, Hödl, Jatta (Dk. 61 Beganovic), Kayombo (Dk. 61 Weiper)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 62 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Brown, Kante (Dk. 73 İsmail Yüksek), Guendouzi, Greenwood (Dk. 63 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 63 Fred), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 77 Muric)
Gol: Dk. 66 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 40 Semedo, Dk. 45 Brown, Dk. 89 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 84 Mitchell (Sturm Graz)