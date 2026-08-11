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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu; Lyon!

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu'na kalan Fenerbahçe rakibi Lyon oldu! İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 23:48 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 23:53
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu; Lyon!
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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Lyon oldu! 3. Eleme Turu'da Çekya ekibi Sparta Prag'a deplasmanda 2-1 kaybeden Lyon, Fransa'da oynadığı maçı 3-0 kazandı ve Fenerbahçe ile eşleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lyon'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ernest Nuamah, 66. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72. dakikada Tyler Morton kaydetti.

Konuk ekip Sparta Prag'da defans oyuncusu Adam Sevinsky, 34 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak. Rövanş ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da olacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon'u elediği takdirde 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

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