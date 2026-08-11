Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu; Lyon!

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Lyon oldu! 3. Eleme Turu'da Çekya ekibi Sparta Prag'a deplasmanda 2-1 kaybeden Lyon, Fransa'da oynadığı maçı 3-0 kazandı ve Fenerbahçe ile eşleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lyon'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ernest Nuamah, 66. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72. dakikada Tyler Morton kaydetti.
Konuk ekip Sparta Prag'da defans oyuncusu Adam Sevinsky, 34 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak. Rövanş ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da olacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon'u elediği takdirde 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
Konuk ekip Sparta Prag'da defans oyuncusu Adam Sevinsky, 34 dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak. Rövanş ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da olacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon'u elediği takdirde 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.