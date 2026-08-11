Paul Pogba'ya kulüp aranıyor!

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun, Paul Pogba ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü. Fransız kulübünün 33 yaşındaki yıldız futbolcuya karşılıklı fesih teklifinde bulunduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nice-Matin ve Le Parisien'in haberlerine göre Fransız ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Paul Pogba ile yollarını ayırma kararı aldı.
Monaco yönetiminin 2018 Dünya Kupası şampiyonu futbolcuya karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme feshi teklifinde bulunduğu ve taraflar arasında mali şartlara ilişkin görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
HEDEF 1 EYLÜL
Monaco'nun ayrılık sürecini Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ereceği 1 Eylül'e kadar tamamlamak istediği belirtildi.
Tarafların anlaşması durumunda Pogba serbest oyuncu statüsüne geçecek ve kariyerine başka bir takımda devam edebilecek.
SAKATLIK KARARDAN SONRA GELDİ
Geçen sezon yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen Pogba, Monaco'da yalnızca 6 karşılaşmada toplam 115 dakika süre alabildi.
Yeni sezon hazırlıklarında da beklenen fiziksel seviyeye ulaşamayan deneyimli orta saha, son olarak antrenmanda sol uyluğundan sakatlandı.
Fransız basını, Monaco'nun ayrılık kararını bu sakatlıktan önce aldığını ancak oyuncunun devam eden fiziksel problemlerinin yönetimin düşüncesini güçlendirdiğini aktardı.
KARAR POGBA'DA
Monaco yönetiminin ayrılık talebini yaklaşık üç hafta önce Pogba cephesine ilettiği öne sürüldü.
Tarafların kalan maaşların ödenmesine ilişkin mali bir anlaşma üzerinde çalıştığı ve nihai kararın Pogba tarafından verileceği belirtildi.
Le Parisien'in ulaştığı Monaco yönetimi ise konuyla ilgili yorum yapmadı.
Fransız ekibine 2025 yazında bedelsiz olarak katılan Pogba'nın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
Monaco yönetiminin 2018 Dünya Kupası şampiyonu futbolcuya karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme feshi teklifinde bulunduğu ve taraflar arasında mali şartlara ilişkin görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
HEDEF 1 EYLÜL
Monaco'nun ayrılık sürecini Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ereceği 1 Eylül'e kadar tamamlamak istediği belirtildi.
Tarafların anlaşması durumunda Pogba serbest oyuncu statüsüne geçecek ve kariyerine başka bir takımda devam edebilecek.
SAKATLIK KARARDAN SONRA GELDİ
Geçen sezon yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen Pogba, Monaco'da yalnızca 6 karşılaşmada toplam 115 dakika süre alabildi.
Yeni sezon hazırlıklarında da beklenen fiziksel seviyeye ulaşamayan deneyimli orta saha, son olarak antrenmanda sol uyluğundan sakatlandı.
Fransız basını, Monaco'nun ayrılık kararını bu sakatlıktan önce aldığını ancak oyuncunun devam eden fiziksel problemlerinin yönetimin düşüncesini güçlendirdiğini aktardı.
KARAR POGBA'DA
Monaco yönetiminin ayrılık talebini yaklaşık üç hafta önce Pogba cephesine ilettiği öne sürüldü.
Tarafların kalan maaşların ödenmesine ilişkin mali bir anlaşma üzerinde çalıştığı ve nihai kararın Pogba tarafından verileceği belirtildi.
Le Parisien'in ulaştığı Monaco yönetimi ise konuyla ilgili yorum yapmadı.
Fransız ekibine 2025 yazında bedelsiz olarak katılan Pogba'nın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.