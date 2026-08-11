Sebahattin Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı

Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şirin, çıkarıldığı mahkemece 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltraAslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
EV HAPSİ KARARI VERİLDİ
Sebahattin Şirin (Muzaffer), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şirin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer) 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre Şirin ifadesinde, "Sadece Galatasaray'a gönül bağı bulunan ve bu amaçla sosyal medya platformunda UltraAslan adı altında bir araya gelen taraftarların bir parçasıyım. Taraftar grubumuzun Galatasaray yönetimiyle bir bağı bulunmamaktadır. Kulüp tarafından taraftar grubumuza hiçbir şekilde ücretsiz bilet verilmesi söz konusu değildir. Sadece kulüp tarafından grubumuzda bulunan öğrencilere yüzde 50 indirim hakkı tanınmıştır. Bu şekilde alınan biletlerin de hiçbir şekilde değerinde veya değerinin üzerinde bir başkasına satılması söz konusu değildir. İddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Her ne kadar resmi kayıtlarda ismim Muzaffer Şirin olarak geçse de ben doğduğumdan bugüne kadar ailem tarafından hep Sebahattin olarak anılıyorum. Bunun herhangi bir sebebi bulunmamaktadır. Bu sebeple ailemle başlayan Sebahattin isminin kullanılması sosyal çevremde de günümüze kadar devam etti. Resmi olarak isim değiştirmem veya sonradan kendi ismim dışında başka bir isim kullanmam söz konusu değildir" dedi.
Adalet Bakanımızın bu konudaki hassasiyetini ve çalışmalarını kıymetli bulduğum için bahse konu paylaşımı yaptım. Paylaşım içeriğinde devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacakları dedikoduları kulağımıza geldiğinden ve bu grubun içinde Adalet Bakanımızın da adının geçirildiğinden bahsetmiş isem de, ben bu hususu aktif olarak kullandığım sosyal medya platformlarında içeriğine itibar etmediğim yazılar ve paylaşımlar gördüğüm için paylaştım.
Ayrıca bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarında Galatasaray yönetimi aleyhine yapmış oldukları paylaşımlardan ötürü, yazı içeriğinde de bu durumu detaylı olarak izah edemesem de amacım bir nevi bu hususta ihbarda bulunmak ve Sayın Bakanımızın gıyabında yapılan itibar etmediğimiz sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekmek ve Bakanlığımızı bu hususta bilgilendirmekti. Kesinlikle belirttiğim amacım dışında herhangi bir ithamda bulunmam veya başkaca bir anlaşılmaya sebebiyet verecek bir eylemim olmamıştır" dedi.
'TABANCA ALMAMIN SEBEBİ TAMAMEN KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA'
Şirin, "İkametimde bulunan tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermilerin yaklaşık 6 ay önce Trabzon Of'ta bulunduğum esnada sezonluk işçi olarak gelen Gürcü vatandaştan 45 bin lira elden nakit para vererek satın aldım. Silahı satın alırken yanımda başka kimse yoktu. Tabanca ve mermileri aldıktan sonra hiçbir şekilde kullanmadım, çalışıp çalışmadığını dahi bilmiyorum. Tabanca almamın sebebi tamamen kendimi korumak amacıyladır. Çünkü tribünlerde aktif olarak görev alan ve tribüne sızmaya çalışan, uyuşturucu madde kullanan ve tribüne sokup satmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğim için tehditlerde kendimi korumak için aldığım tabanca ve mermilerdir. Bu amaçla da olsa ruhsatsız mermi ve tabanca bulundurduğum için pişmanım. Şarjörlere ve fişeğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Hangi tarihte ve ne şekilde ikametime girdiğine dair herhangi bir bilgim yoktur. 4 adet balistik yelekten bir tanesini yaklaşık 5 yıl önce Zeytinburnu'nda adını bilmediğim bir iş yerinden kendim satın almıştım. Amacım olası tehdit durumlarında kendimi korumaktı. Diğer balistik yeleklerden bir tanesini de 5 ay önce ismini Hakan olarak bildiğim, Avrupa maçlarında sima olarak tanıdığım ancak kendisi hakkında başka bilgiye sahip olmadığım bir kişiden hediye olarak almıştım. Diğer iki yeleğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır" dedi.
"HERHANGİ BİR SUÇUM OLMADIĞI İÇİN PARALARI SAKLAMA GEREĞİ DUYMADIM"
Şirin, "Soruşturma kapsamında yapılan ikamet aramasında tespit edilen miktarı ve cinsi belirtilen paralar benim geçmişten bugüne birikimim ile bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişiminden dolayı benim Avro'ya çevirdiğim paralardır. Ben genel olarak banka uhdesinde para bulundurmayan bankacılık işlemi yapmayan biri olduğum için şahsıma ait menkulleri kendi uhdemde bulundururum. Geçmişten beridir bu şekilde birikimimi kendi uhdemde bulundurduğum için tespit edilen paraların ne kadarının hangi tarihten beri benim birikimim olduğunu ne kadarının yakın tarihte yaptığımız düğünde, düğün hediyesi olarak gelen paralar olduğuna dair detaylı bilgim yoktur. Yine bahse konu düğünden sonra düğün hediyelerini döviz cinsine çevirirken hangi tarihte hangi kuyum işletmesinden işlem yapıldığını hatırlamıyorum. Bu işlemi yaparken tarafıma bir belge ibraz edilip edilmediğini hatırlamıyorum. Bu hususta şu an da elimde bir bilgi belge bulunmamakla birlikte araştırma yapacağım beyanım doğrultusunda yapılan işlemlere ait bilgi belge elde ettiğim takdirde dosyaya sunacağım. Ancak bahse konu paraların kaynağını, beyan ettiğim şekilde uzun zamandır şahsi birikimim ve çocuklarımın geçmiş tarihteki sünnet düğünleri de dahil olmak üzere aile bireylerinin düğün hediyeleridir. Herhangi bir suçtan elde edilmesi asla söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Paraların dağınık ve evin farklı bölgelerinde çıkmasının sebebi ifademde belirttiğim gibi bankacılık işlemi yapan biri olmadığım için kendi uhdemde bulunan paraların olası hırsızlık ihtimaline karşı evin çeşitli yerlerinde güvenlik amacıyla konulmasındandır. Ben her ne kadar herhangi bir suç kastıyla yapmasam da bahse konu paylaşımımdan sonra bu hususta hakkımda soruşturma yürütülebileceğini önceden düşündüm ancak herhangi bir suçum olmadığı için güvenlik amacıyla ikametimin muhtelif yerlerinde bulunan paraları saklama gereği duymadım" dedi.
'ZİYNET EŞYALARI HIRSIZLIK İHTİMALİNE KARŞI EVİN FARKLI YERLERİNDE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR'
Şirin, "İkametimde tespit edilen miktar ve cinsi belirtilen paralara ek olarak ikametin muhtelif yerlerinde tespit edilen altın ve mücevharatlarda geçmiş birikimimden ve yapmış olduğumuz düğünlerden dolayı verilen hediyelerden oluşmaktadır. Aynı şekilde banka kasası kullanmadığım için evimde bulunan ziynet eşyaları olası hırsızlık ihtimaline karşı evin farklı yerlerinde muhafaza edilmektedir. Kesinlikle suçtan elde edilmesi veya bu amaçla elde edildiği için saklanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bahse konu ziynet eşyaları da geçmişten günümüze uzun zamanlık bir birikim ile düğün hediyelerinden oluştuğu için tam olarak edinme tarihlerine ve edinme şekillerine tek tek vakıf değilim. Ancak üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.
EV HAPSİ KARARI VERİLDİ
Sebahattin Şirin (Muzaffer), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şirin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer) 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alındı.
'BİLETLERİN DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR BAŞKASINA SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kalan Şirin'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre Şirin ifadesinde, "Sadece Galatasaray'a gönül bağı bulunan ve bu amaçla sosyal medya platformunda UltraAslan adı altında bir araya gelen taraftarların bir parçasıyım. Taraftar grubumuzun Galatasaray yönetimiyle bir bağı bulunmamaktadır. Kulüp tarafından taraftar grubumuza hiçbir şekilde ücretsiz bilet verilmesi söz konusu değildir. Sadece kulüp tarafından grubumuzda bulunan öğrencilere yüzde 50 indirim hakkı tanınmıştır. Bu şekilde alınan biletlerin de hiçbir şekilde değerinde veya değerinin üzerinde bir başkasına satılması söz konusu değildir. İddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Her ne kadar resmi kayıtlarda ismim Muzaffer Şirin olarak geçse de ben doğduğumdan bugüne kadar ailem tarafından hep Sebahattin olarak anılıyorum. Bunun herhangi bir sebebi bulunmamaktadır. Bu sebeple ailemle başlayan Sebahattin isminin kullanılması sosyal çevremde de günümüze kadar devam etti. Resmi olarak isim değiştirmem veya sonradan kendi ismim dışında başka bir isim kullanmam söz konusu değildir" dedi.
'AMACIM BAKANLIĞIMIZI BİLGİLENDİRMEKTİ'Şirin, "Paylaşımda bulunma amacım paylaşım içeriğinde belirttiğim üzere devletimizin geçmişte özellikle 1993 senesinde meydana gelen faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele alarak bu olayların üzerine gitmesini bu hususta kararlı mücadele vermesini kıymetli bulduğum ve desteklediğimden ötürüdür.
Adalet Bakanımızın bu konudaki hassasiyetini ve çalışmalarını kıymetli bulduğum için bahse konu paylaşımı yaptım. Paylaşım içeriğinde devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacakları dedikoduları kulağımıza geldiğinden ve bu grubun içinde Adalet Bakanımızın da adının geçirildiğinden bahsetmiş isem de, ben bu hususu aktif olarak kullandığım sosyal medya platformlarında içeriğine itibar etmediğim yazılar ve paylaşımlar gördüğüm için paylaştım.
Ayrıca bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarında Galatasaray yönetimi aleyhine yapmış oldukları paylaşımlardan ötürü, yazı içeriğinde de bu durumu detaylı olarak izah edemesem de amacım bir nevi bu hususta ihbarda bulunmak ve Sayın Bakanımızın gıyabında yapılan itibar etmediğimiz sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekmek ve Bakanlığımızı bu hususta bilgilendirmekti. Kesinlikle belirttiğim amacım dışında herhangi bir ithamda bulunmam veya başkaca bir anlaşılmaya sebebiyet verecek bir eylemim olmamıştır" dedi.
'TABANCA ALMAMIN SEBEBİ TAMAMEN KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA'
Şirin, "İkametimde bulunan tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermilerin yaklaşık 6 ay önce Trabzon Of'ta bulunduğum esnada sezonluk işçi olarak gelen Gürcü vatandaştan 45 bin lira elden nakit para vererek satın aldım. Silahı satın alırken yanımda başka kimse yoktu. Tabanca ve mermileri aldıktan sonra hiçbir şekilde kullanmadım, çalışıp çalışmadığını dahi bilmiyorum. Tabanca almamın sebebi tamamen kendimi korumak amacıyladır. Çünkü tribünlerde aktif olarak görev alan ve tribüne sızmaya çalışan, uyuşturucu madde kullanan ve tribüne sokup satmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğim için tehditlerde kendimi korumak için aldığım tabanca ve mermilerdir. Bu amaçla da olsa ruhsatsız mermi ve tabanca bulundurduğum için pişmanım. Şarjörlere ve fişeğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Hangi tarihte ve ne şekilde ikametime girdiğine dair herhangi bir bilgim yoktur. 4 adet balistik yelekten bir tanesini yaklaşık 5 yıl önce Zeytinburnu'nda adını bilmediğim bir iş yerinden kendim satın almıştım. Amacım olası tehdit durumlarında kendimi korumaktı. Diğer balistik yeleklerden bir tanesini de 5 ay önce ismini Hakan olarak bildiğim, Avrupa maçlarında sima olarak tanıdığım ancak kendisi hakkında başka bilgiye sahip olmadığım bir kişiden hediye olarak almıştım. Diğer iki yeleğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır" dedi.
"HERHANGİ BİR SUÇUM OLMADIĞI İÇİN PARALARI SAKLAMA GEREĞİ DUYMADIM"
Şirin, "Soruşturma kapsamında yapılan ikamet aramasında tespit edilen miktarı ve cinsi belirtilen paralar benim geçmişten bugüne birikimim ile bir kısmı yaklaşık 8 ay önce düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişiminden dolayı benim Avro'ya çevirdiğim paralardır. Ben genel olarak banka uhdesinde para bulundurmayan bankacılık işlemi yapmayan biri olduğum için şahsıma ait menkulleri kendi uhdemde bulundururum. Geçmişten beridir bu şekilde birikimimi kendi uhdemde bulundurduğum için tespit edilen paraların ne kadarının hangi tarihten beri benim birikimim olduğunu ne kadarının yakın tarihte yaptığımız düğünde, düğün hediyesi olarak gelen paralar olduğuna dair detaylı bilgim yoktur. Yine bahse konu düğünden sonra düğün hediyelerini döviz cinsine çevirirken hangi tarihte hangi kuyum işletmesinden işlem yapıldığını hatırlamıyorum. Bu işlemi yaparken tarafıma bir belge ibraz edilip edilmediğini hatırlamıyorum. Bu hususta şu an da elimde bir bilgi belge bulunmamakla birlikte araştırma yapacağım beyanım doğrultusunda yapılan işlemlere ait bilgi belge elde ettiğim takdirde dosyaya sunacağım. Ancak bahse konu paraların kaynağını, beyan ettiğim şekilde uzun zamandır şahsi birikimim ve çocuklarımın geçmiş tarihteki sünnet düğünleri de dahil olmak üzere aile bireylerinin düğün hediyeleridir. Herhangi bir suçtan elde edilmesi asla söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Paraların dağınık ve evin farklı bölgelerinde çıkmasının sebebi ifademde belirttiğim gibi bankacılık işlemi yapan biri olmadığım için kendi uhdemde bulunan paraların olası hırsızlık ihtimaline karşı evin çeşitli yerlerinde güvenlik amacıyla konulmasındandır. Ben her ne kadar herhangi bir suç kastıyla yapmasam da bahse konu paylaşımımdan sonra bu hususta hakkımda soruşturma yürütülebileceğini önceden düşündüm ancak herhangi bir suçum olmadığı için güvenlik amacıyla ikametimin muhtelif yerlerinde bulunan paraları saklama gereği duymadım" dedi.
'ZİYNET EŞYALARI HIRSIZLIK İHTİMALİNE KARŞI EVİN FARKLI YERLERİNDE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR'
Şirin, "İkametimde tespit edilen miktar ve cinsi belirtilen paralara ek olarak ikametin muhtelif yerlerinde tespit edilen altın ve mücevharatlarda geçmiş birikimimden ve yapmış olduğumuz düğünlerden dolayı verilen hediyelerden oluşmaktadır. Aynı şekilde banka kasası kullanmadığım için evimde bulunan ziynet eşyaları olası hırsızlık ihtimaline karşı evin farklı yerlerinde muhafaza edilmektedir. Kesinlikle suçtan elde edilmesi veya bu amaçla elde edildiği için saklanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bahse konu ziynet eşyaları da geçmişten günümüze uzun zamanlık bir birikim ile düğün hediyelerinden oluştuğu için tam olarak edinme tarihlerine ve edinme şekillerine tek tek vakıf değilim. Ancak üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.