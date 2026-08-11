Sebahattin Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

'BİLETLERİN DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR BAŞKASINA SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kalan Şirin'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.



Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre Şirin ifadesinde , "Sadece Galatasaray'a gönül bağı bulunan ve bu amaçla sosyal medya platformunda UltraAslan adı altında bir araya gelen taraftarların bir parçasıyım. Taraftar grubumuzun Galatasaray yönetimiyle bir bağı bulunmamaktadır. Kulüp tarafından taraftar grubumuza hiçbir şekilde ücretsiz bilet verilmesi söz konusu değildir. Sadece kulüp tarafından grubumuzda bulunan öğrencilere yüzde 50 indirim hakkı tanınmıştır. Bu şekilde alınan biletlerin de hiçbir şekilde değerinde veya değerinin üzerinde bir başkasına satılması söz konusu değildir. İddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Her ne kadar resmi kayıtlarda ismim Muzaffer Şirin olarak geçse de ben doğduğumdan bugüne kadar ailem tarafından hep Sebahattin olarak anılıyorum. Bunun herhangi bir sebebi bulunmamaktadır. Bu sebeple ailemle başlayan Sebahattin isminin kullanılması sosyal çevremde de günümüze kadar devam etti. Resmi olarak isim değiştirmem veya sonradan kendi ismim dışında başka bir isim kullanmam söz konusu değildir" dedi.

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