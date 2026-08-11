11 Ağustos
Sturm Graz-Fenerbahçe
0-1
11 Ağustos
Bodo/Glimt-Union St.Gilloise
3-2UZS
11 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb
1-2
11 Ağustos
NEC Nijmegen-Olympiakos
2-1UZS
11 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Hapoel Beer Sheva
0-2
11 Ağustos
NK Celje-Ararat Armenia
2-0
11 Ağustos
Lyon-Sparta Prag
3-0
11 Ağustos
CSKA 1948-Panathinaikos
1-2UZS

Fenerbahçe maçı öncesi bilet krizi! Gençlerbirliği'nden açıklama

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Fenerbahçe maçı öncesi deplasman tribünü bilet fiyatlarının eleştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 21:38
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe maçı öncesi bilet krizi! Gençlerbirliği'nden açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 15 Ağustos Cumartesi akşamı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibi, söz konusu maçın deplasman tribünü bilet fiyatlarını 5 bin 200 lira olarak belirledi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bilet fiyatlarına eleştiri yöneltti. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, bilet fiyatlarıyla ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE OLUNCA KONUŞULUYOR"

Arda Çakmak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Kendi taraftarımıza 4 bin, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacak. Geçen sezon Galatasaray maçında da deplasman tribünü 5 bin liradan, Beşiktaş'a ise 3 bin 750 liradan satılmış ve kimseden ses çıkmamıştı. Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor. Enflasyonu ölçü alsak rakam daha yukarı çıkardı. Fenerbahçe taraftarına yüzde 5 kapasiteyi vermiyoruz. Kale arkasının tamamını deplasman seyircisine ayırdık. Yani maçta da 4700 Fenerbahçe taraftarı olacak."

BİLET FİYATLARI

VIP A-B Blok: 15.000 TL

Sağ Kapalı - Sol Kapalı: 10.000 TL

Maraton: 7.000 TL

Güney Kale Arkası: 4.000 TL

Misafir: 5.200 TL

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.