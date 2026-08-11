Fenerbahçe maçı öncesi bilet krizi! Gençlerbirliği'nden açıklama

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 15 Ağustos Cumartesi akşamı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibi, söz konusu maçın deplasman tribünü bilet fiyatlarını 5 bin 200 lira olarak belirledi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bilet fiyatlarına eleştiri yöneltti. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, bilet fiyatlarıyla ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE OLUNCA KONUŞULUYOR"
Arda Çakmak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Kendi taraftarımıza 4 bin, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacak. Geçen sezon Galatasaray maçında da deplasman tribünü 5 bin liradan, Beşiktaş'a ise 3 bin 750 liradan satılmış ve kimseden ses çıkmamıştı. Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor. Enflasyonu ölçü alsak rakam daha yukarı çıkardı. Fenerbahçe taraftarına yüzde 5 kapasiteyi vermiyoruz. Kale arkasının tamamını deplasman seyircisine ayırdık. Yani maçta da 4700 Fenerbahçe taraftarı olacak."
BİLET FİYATLARI
VIP A-B Blok: 15.000 TL
Sağ Kapalı - Sol Kapalı: 10.000 TL
Maraton: 7.000 TL
Güney Kale Arkası: 4.000 TL
Misafir: 5.200 TL
Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bilet fiyatlarına eleştiri yöneltti. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, bilet fiyatlarıyla ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE OLUNCA KONUŞULUYOR"
Arda Çakmak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Kendi taraftarımıza 4 bin, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacak. Geçen sezon Galatasaray maçında da deplasman tribünü 5 bin liradan, Beşiktaş'a ise 3 bin 750 liradan satılmış ve kimseden ses çıkmamıştı. Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor. Enflasyonu ölçü alsak rakam daha yukarı çıkardı. Fenerbahçe taraftarına yüzde 5 kapasiteyi vermiyoruz. Kale arkasının tamamını deplasman seyircisine ayırdık. Yani maçta da 4700 Fenerbahçe taraftarı olacak."
BİLET FİYATLARI
VIP A-B Blok: 15.000 TL
Sağ Kapalı - Sol Kapalı: 10.000 TL
Maraton: 7.000 TL
Güney Kale Arkası: 4.000 TL
Misafir: 5.200 TL