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Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol ile Play-Off bileti!

Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen, Dusan Tadic ve Emre Mor'un öne çıktığı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçında Olympiakos'u geçmeyi başardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Ağustos 2026 23:15 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol ile Play-Off bileti!
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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi. 0-0 maçında normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden karşılaşmayı ev sahibi NEC Nijmegen 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonucun ardından NEC Nijmegen, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu'na kaldı ve Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile eşleşti.

Olympiakos'un golünü 46. dakikada Hatayspor'dan tanıdığımız Ayoub El Kaabi kaydetti.



TADIC'TEN ASİST; EMRE MOR'DAN GOL!

NEC Nijmegen, 70. dakikada Bryan Linssen ile durumu 1-1 yaptı. Golün asisti Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'ten geldi.

Olympiakos'ta Kostas Fortunis 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Uzatma bölümünde 95. dakika Emre Mor'un attığı golle NEC Nijmegen 2-1 öne geçti ve 10 kişilk rakibi karşısında skoru koruyarak tur atladı.

EDIN DZEKO TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Edin Dzeko, Dusan Tadic'e destek vermek için maçı tribünden izledi. Ayrıca Dzeko karşılaşma sonrası Fenerbahçe'den takım arkadaşları olan Tadic ve Emre Mor'u kutladı.

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