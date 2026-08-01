Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol ile Play-Off bileti!

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi. 0-0 maçında normal süresi 1-1 biten ve uzatmalara giden karşılaşmayı ev sahibi NEC Nijmegen 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonucun ardından NEC Nijmegen, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu'na kaldı ve Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile eşleşti.
Olympiakos'un golünü 46. dakikada Hatayspor'dan tanıdığımız Ayoub El Kaabi kaydetti.
TADIC'TEN ASİST; EMRE MOR'DAN GOL!
NEC Nijmegen, 70. dakikada Bryan Linssen ile durumu 1-1 yaptı. Golün asisti Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'ten geldi.
Olympiakos'ta Kostas Fortunis 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Uzatma bölümünde 95. dakika Emre Mor'un attığı golle NEC Nijmegen 2-1 öne geçti ve 10 kişilk rakibi karşısında skoru koruyarak tur atladı.
EDIN DZEKO TRİBÜNDEN İZLEDİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Edin Dzeko, Dusan Tadic'e destek vermek için maçı tribünden izledi. Ayrıca Dzeko karşılaşma sonrası Fenerbahçe'den takım arkadaşları olan Tadic ve Emre Mor'u kutladı.
Olympiakos'un golünü 46. dakikada Hatayspor'dan tanıdığımız Ayoub El Kaabi kaydetti.
TADIC'TEN ASİST; EMRE MOR'DAN GOL!
NEC Nijmegen, 70. dakikada Bryan Linssen ile durumu 1-1 yaptı. Golün asisti Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'ten geldi.
Olympiakos'ta Kostas Fortunis 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Uzatma bölümünde 95. dakika Emre Mor'un attığı golle NEC Nijmegen 2-1 öne geçti ve 10 kişilk rakibi karşısında skoru koruyarak tur atladı.
EDIN DZEKO TRİBÜNDEN İZLEDİ
Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Edin Dzeko, Dusan Tadic'e destek vermek için maçı tribünden izledi. Ayrıca Dzeko karşılaşma sonrası Fenerbahçe'den takım arkadaşları olan Tadic ve Emre Mor'u kutladı.
Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a kalan NEC Nijmegen'de forma giyen eski takım arkadaşları Dusan Tadic ve Emre Mor'u tebrik etmeye gitti.
Tadic: "Aaaaaaa..."pic.twitter.com/TmeJEgAdz9 https://t.co/dzzd7DdvY3
— Sporxtv (@sporxtv) August 11, 2026
Fenerbahçelilerin yüreğine dokunan o an… 🥹
📽️Dusan Tadic, tribünde kendisini izlemeye gelen Edin Dzeko'yu fark ediyor. pic.twitter.com/KMFVTTnPgA
— Sporxtv (@sporxtv) August 11, 2026
⚽️NEC Nijmegen'de Emre Mor'dan gol var! pic.twitter.com/0hwTNnes1L
— Sporxtv (@sporxtv) August 11, 2026