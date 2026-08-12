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Anderson Talisca'dan tarihi rekor!

Anderson Talisca, Sturm Graz karşısında da gol atarak bu sezon 4'te 4 yaptı ve Alex de Souza'yı geçerek Avrupa kupalarında Türk takımları adına en golcü yabancı oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 00:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'dan tarihi rekor!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.

TALISCA'DAN 4'TE 4

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda gol atmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce Gornik Zabrze karşısında oynanan iki maç ile Sturm Graz'a karşı oynanan ilk karşılaşmada da fileleri havalandıran Talisca, rövanşta da golünü atarak 4 maçta 4 gole ulaştı.

  • Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: 1 gol
  • Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahçe: 1 gol
  • Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz: 1 gol
  • Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe: 1 gol

ALEX DE SOUZA'YI GERİDE BIRAKTI

Talisca, Sturm Graz karşısında attığı golle Avrupa kupalarında Türk takımları adına tarihi bir başarıya imza attı.

Brezilyalı futbolcu, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla 9, Beşiktaş formasıyla 7 gol olmak üzere toplam 16 gole ulaştı.

Talisca böylece 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

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