Skriniar'dan Guendouzi'ye övgü: 'Çok zeki ve kaliteli'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"





Mücadelenin zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Skriniar, "Hedefimiz turu geçmekti ve bunu başardık. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. İkinci maçta kaybedecek hiçbir şeyi olmayan takımlara karşı bu müsabakalar zor olur. Eğer golü daha erken bulabilseydik belki işler bizim için daha kolay olabilirdi ama turu geçtiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.





"GUENDOUZI ÇOK ZEKİ"

Skriniar, takım arkadaşı Guendouzi hakkında da övgü dolu sözler söyledi.



Slovak stoper, "Guendouzi çok zeki ve kaliteli bir oyuncu. Ne zaman bize yaklaşması gerektiğini, ne zaman merkezde kalması gerektiğini çok iyi biliyor. Oyun kurulumunda bize her zaman opsiyon sunuyor. Gerçekten harika." dedi.



