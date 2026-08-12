Lyon'da Fonseca'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off turunda Lyon ile eşleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligue 1 ekibinde teknik direktör Paulo Fonseca, Sparta Prag'ı eleyerek Fenerbahçe ile oynayacağı tur hakkında konuştu. Fonseca'dan Fenerbahçe'ye övgülü mesajlar geldi.
"FENERBAHÇE BAŞKA SEVİYE"
Lyon teknik direktörü açıklamasında; "Sparta Prag iyi bir takımdı. Ancak Fenerbahçe'nin başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Biz alçakgönüllülüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE BAŞKA SEVİYE"
Lyon teknik direktörü açıklamasında; "Sparta Prag iyi bir takımdı. Ancak Fenerbahçe'nin başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Biz alçakgönüllülüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.