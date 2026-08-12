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Archie Brown: "İşimiz henüz bitmedi"

Fenerbahçeli Archie Brown, Sturm Graz galibiyetinin ardından takımın performansından gurur duyduğunu ve işlerinin henüz bitmediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 01:21 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Archie Brown: 'İşimiz henüz bitmedi'
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Mücadelenin kendileri adına olumlu geçtiğini belirten Brown, "Bizim için pozitif geçti. Her maç harika oynayamazsınız. Zor olacağını biliyorduk ama iyi performans sergiledik ve takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

90 dakika sahada kalmasıyla ilgili de konuşan İngiliz futbolcu, "Daha yapacak çok şeyim var. Uzun süre sonra 90 dakika oynadım. Bütün takım olarak pozitif oyun sergiledik ancak işimiz henüz bitmedi." dedi.   

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