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Galatasaray, Zeze transferi için yeniden harekete geçiyor

Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek için daha önce gündemine aldığı Nathan Zeze için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 09:20
Haber: Fanatik
Galatasaray, Zeze transferi için yeniden harekete geçiyor
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Galatasaray'da savunma hattına yapılacak takviye için çalışmalar hız kazanırken, daha önce gündeme gelen Nathan Zeze dosyasının yeniden açıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların Fransız savunmacı için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

İLK GİRİŞİME NEOM'DAN OLUMLU YANIT ÇIKMADI

Galatasaray'ın daha önce Nathan Zeze'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak NEOM cephesinden olumlu yanıt alamadığı aktarıldı.

Suudi Arabistan ekibinin genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve Zeze'nin takımda tutulması yönünde tavır aldığı ifade edildi.

YENİ FORMÜL MASADA

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray yönetiminin transfer planını yeniden değerlendiriyor.

Sarı-kırmızılıların savunma hattına takviye planı kapsamında Zeze için şartları değiştirmeyi ve farklı bir teklif ya da transfer formülüyle yeniden masaya oturmayı düşünüyor.

Genç stoper için yeni girişimin kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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