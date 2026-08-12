12 Ağustos
GKS Katowice-Hapoel Tel Aviv
19:00
12 Ağustos
Rapid Wien-Paide
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Debrecen
19:00
12 Ağustos
PSG-Aston Villa
22:00
12 Ağustos
Everton-Newcastle
19:15
12 Ağustos
Arsenal-Como
21:30
12 Ağustos
M. United-Leeds United
21:30
12 Ağustos
N. Forest-Leverkusen
21:45
12 Ağustos
Deportivo-Real Madrid
22:00
12 Ağustos
Malaga-Fulham
22:00
12 Ağustos
SSC Napoli-Aris
22:00

Beşiktaş, Rus orta saha için düğmeye bastı: Matvey Kislyak

Beşiktaş, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak için oyuncunun menajeriyle İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Rus orta saha için düğmeye bastı: Matvey Kislyak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş yönetimi, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın menajeriyle İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Transfer zirvesinin olumlu geçtiği öğrenilirken, Kartal'ın genç orta saha için hamlesinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi: Matvey Kislyak... Oyuncunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildi.

"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜM"

Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, Rus basınına yaptığı açıklamada; "Beşiktaş yönetimiyle İstanbul'da görüştüm. Beşiktaş bu transferi bu yaz tamamlamaya kararlı. CSKA ile anlaşmayı mümkün kılmak için seçenekler görüşülüyor. Beşiktaş başkanı da Moskova'ya gitti. Burada yapılan görüşme de olumlu geçti. Ancak CSKA şu anda Matvek Kislyak'tan ayrılmaya hazır değil" ifadeleri yer aldı. CSKA'yla 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncunun transferi, kısa süre içinde netleşecek.

GALATASARAY ALAMADI

Galatasaray, hem geçen sezon hem de geçen sezonun devre arasında Matvey Kislyak için girişimlerde bulundu. Ancak sarı-kırmızılılar, genç orta sahayı transfer etmeyi başaramadı.

 

:
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.