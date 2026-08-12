Beşiktaş yönetimi, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ın menajeriyle İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Transfer zirvesinin olumlu geçtiği öğrenilirken, Kartal'ın genç orta saha için hamlesinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi: Matvey Kislyak... Oyuncunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildi.
"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜM"
Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, Rus basınına yaptığı açıklamada; "Beşiktaş yönetimiyle İstanbul'da görüştüm. Beşiktaş bu transferi bu yaz tamamlamaya kararlı. CSKA ile anlaşmayı mümkün kılmak için seçenekler görüşülüyor. Beşiktaş başkanı da Moskova'ya gitti. Burada yapılan görüşme de olumlu geçti. Ancak CSKA şu anda Matvek Kislyak'tan ayrılmaya hazır değil" ifadeleri yer aldı. CSKA'yla 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncunun transferi, kısa süre içinde netleşecek.
GALATASARAY ALAMADI
Galatasaray, hem geçen sezon hem de geçen sezonun devre arasında Matvey Kislyak için girişimlerde bulundu. Ancak sarı-kırmızılılar, genç orta sahayı transfer etmeyi başaramadı.
Transfer zirvesinin olumlu geçtiği öğrenilirken, Kartal'ın genç orta saha için hamlesinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi: Matvey Kislyak... Oyuncunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildi.
"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜM"
Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, Rus basınına yaptığı açıklamada; "Beşiktaş yönetimiyle İstanbul'da görüştüm. Beşiktaş bu transferi bu yaz tamamlamaya kararlı. CSKA ile anlaşmayı mümkün kılmak için seçenekler görüşülüyor. Beşiktaş başkanı da Moskova'ya gitti. Burada yapılan görüşme de olumlu geçti. Ancak CSKA şu anda Matvek Kislyak'tan ayrılmaya hazır değil" ifadeleri yer aldı. CSKA'yla 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncunun transferi, kısa süre içinde netleşecek.
GALATASARAY ALAMADI
Galatasaray, hem geçen sezon hem de geçen sezonun devre arasında Matvey Kislyak için girişimlerde bulundu. Ancak sarı-kırmızılılar, genç orta sahayı transfer etmeyi başaramadı.
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