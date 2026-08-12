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Galatasaray'da kod adı Arsenal: İki yıldız için temas

Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Martinelli için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren teklif sunduğu, Nwaneri için ise görüşmelerini sürdürüyor. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 08:52
Haber: Sabah
Galatasaray'da kod adı Arsenal: İki yıldız için temas
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Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında rotasını Arsenal'e çevirdiği ve İngiliz ekibinde forma giyen Gabriel Martinelli ile Ethan Nwaneri için girişimlere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MARTINELLI İÇİN TEKLİF

Habere göre sarı-kırmızılılar, Gabriel Martinelli için Arsenal'e 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.

Süratiyle ön plana çıktığı belirtilen Martinelli'nin hızı, dikine oyunu ve bire birlerdeki etkinliğiyle rakip savunmalar için tehdit oluşturuyor.

NWANERI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray'ın gündemindeki diğer ismin ise Ethan Nwaneri olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Nwaneri'nin yaşı nedeniyle Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralına uygun olması dikkatleri üzerine topladı.

Galatasaray yönetiminin iki futbolcunun transferi için temaslarını sürdürmeye devam ediyor. 

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