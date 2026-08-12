Galatasaray'da kod adı Arsenal: İki yıldız için temas

Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında rotasını Arsenal'e çevirdiği ve İngiliz ekibinde forma giyen Gabriel Martinelli ile Ethan Nwaneri için girişimlere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MARTINELLI İÇİN TEKLİF
Habere göre sarı-kırmızılılar, Gabriel Martinelli için Arsenal'e 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.
Süratiyle ön plana çıktığı belirtilen Martinelli'nin hızı, dikine oyunu ve bire birlerdeki etkinliğiyle rakip savunmalar için tehdit oluşturuyor.
NWANERI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray'ın gündemindeki diğer ismin ise Ethan Nwaneri olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Nwaneri'nin yaşı nedeniyle Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralına uygun olması dikkatleri üzerine topladı.
Galatasaray yönetiminin iki futbolcunun transferi için temaslarını sürdürmeye devam ediyor.
Habere göre sarı-kırmızılılar, Gabriel Martinelli için Arsenal'e 5 milyon euro kiralama bedeli ve 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.
Süratiyle ön plana çıktığı belirtilen Martinelli'nin hızı, dikine oyunu ve bire birlerdeki etkinliğiyle rakip savunmalar için tehdit oluşturuyor.
NWANERI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray'ın gündemindeki diğer ismin ise Ethan Nwaneri olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Nwaneri'nin yaşı nedeniyle Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralına uygun olması dikkatleri üzerine topladı.
Galatasaray yönetiminin iki futbolcunun transferi için temaslarını sürdürmeye devam ediyor.