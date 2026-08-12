Trabzonspor'dan tarihi rekor

Trabzonspor, bu sezon kasasına tam 62.8 milyon euro bonservis geliri koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Buna karşılık, Süper Lig'de mücadele eden ve aralarında ezeli rakiplerin de bulunduğu diğer 17 kulübün toplam oyuncu satış geliri yalnızca 27.9 milyon euro'da kaldı.
Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis geliri 90.7 milyon euro oldu. Trabzonspor, uyguladığı başarılı transfer politikası sayesinde bu pastanın çok büyük bir dilimini tek başına alarak, kalan 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62.8 milyon euro) gelir elde etmeyi başardı.
Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis geliri 90.7 milyon euro oldu. Trabzonspor, uyguladığı başarılı transfer politikası sayesinde bu pastanın çok büyük bir dilimini tek başına alarak, kalan 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62.8 milyon euro) gelir elde etmeyi başardı.