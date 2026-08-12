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Trabzonspor'dan tarihi rekor

Trabzonspor, oyuncu satışlarından rekor gelir elde etti ve Süper Lig'deki 17 takımın toplam kazancını ikiye katlayarak eşine az rastlanır bir finansal başarıya imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 08:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan tarihi rekor
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Trabzonspor, bu sezon kasasına tam 62.8 milyon euro bonservis geliri koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buna karşılık, Süper Lig'de mücadele eden ve aralarında ezeli rakiplerin de bulunduğu diğer 17 kulübün toplam oyuncu satış geliri yalnızca 27.9 milyon euro'da kaldı.

Süper Lig'de bu sezon gerçekleşen toplam bonservis geliri 90.7 milyon euro oldu. Trabzonspor, uyguladığı başarılı transfer politikası sayesinde bu pastanın çok büyük bir dilimini tek başına alarak, kalan 17 kulübün toplamının iki katından bile daha fazla (62.8 milyon euro) gelir elde etmeyi başardı. 

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